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曾文水庫四路放水 洩掉1座南化水庫水量

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
凱米颱風挾帶豐沛雨水，曾文水庫溢洪道全開，加上防淤隧道、永久河道放水道以及發電放水等進行調節性放水。圖／摘自直播
凱米颱風挾帶豐沛雨水，曾文水庫溢洪道全開，加上防淤隧道、永久河道放水道以及發電放水等進行調節性放水。圖／摘自直播

凱米颱風挾帶豐沛降雨，台南曾文、南化、烏頭山等主要水庫都灌飽，曾文水庫基於防洪安全，啟動調節性放水，前天下午6時起至昨天下午4時，洩洪水量超過一座南化水庫的蓄水量；桃園石門水庫的蓄水率也一口氣回升逾8成，一天內解決今年旱象。

凱米颱風中心昨天凌晨4時20分於桃園新屋附近出海，但暴風圈仍籠罩台灣，受颱風環流與西南風旺盛水氣影響，台南、嘉義仍有大豪雨或超大豪雨，曾文水庫基於防洪操作調解性放水。

曾文水庫溢洪道3道水門及防淤隧道、永久河道放水道、發電放水等「四管齊下」放水；南區水資源分署指出，水庫前天下午6時起調節性放水，至昨天下午4時排出的水量已達1億0920萬立方公尺，比一座南化水庫蓄水量還多。前天入夜後，水庫上游山區雨勢猛烈，逐步加大放水量，昨下午雨勢不斷，入流量每秒都破5000立方公尺，水庫蓄水快速上升超過9成，放水量也相對調高，因上游單日累計雨量已破700多毫米，會全力操作水位高度到228公尺，保護下游河川及水庫安全。

南化水庫也在昨天凌晨超過滿水位自動溢流排水，因進水量太大，水庫管理所也趁機打開排砂出水口，出現壯觀的「噴水百公尺洩洪」；烏山頭水庫也在昨天中午達到滿水位後開始溢洪到官田溪。

嘉義縣蘭潭、仁義潭水庫也滿庫，自來水公司第五區管理處啟動滿溢安全機制，停止進水，避免原水濁度影響水質。

石門水庫集水區雨量豐沛，前天至昨天累積超過400毫米，到昨天上午9時，水庫水位一天增加9公尺，突破240公尺，蓄水率回升逾8成，一口氣解決今年水情吃緊問題；水利署北水分署更啟用阿姆坪防淤隧道沖淤，將堆置沖淤池10萬噸淤泥沖入大漢溪後排出海。

翡翠水庫也大進帳，翡管局昨表示，目前水庫蓄水量約達75.6%，在颱風侵襲前，庫容尚有36%，足以承受540毫米的「超大豪雨」等級的降雨，目前不會洩洪。（記者吳淑玲、周宗禎、魯永明、曾增勳、楊正海、林麗玉）

仁義潭 凱米颱風 南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫 石門水庫 翡翠水庫

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