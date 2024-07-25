颱風凱米襲台復電逾9成 高雄1.5萬戶加速搶修

中央社／ 台北25日電

颱風凱米影響，全台累計停電78.3萬戶。台電今天表示，截至晚間復電率逾92%，剩6.5萬戶待復電，其中高雄有1.5萬戶停電，由於豪雨導致山區道路坍方、市區大樓地下配電室設備受損等，台電已加速搶修。

台電表示，截至晚間8時，全台累計曾停電超過78萬戶，台電已出動超過6000人持續搶修，全台復電率逾92%，但災情造成多處道路土石流坍方、樹木倒斷嚴重等狀況，如高雄地區多處發生嚴重淹水，影響搶修工作，目前與相關單位通力合作排除障礙，將在確保安全前提下全力搶修，以期儘速恢復供電，減少用戶災後生活不便。

台電表示，颱風凱米雖已遠離，但其外圍環流影響，持續風雨仍帶來後續停電災情，持續待命作好復電準備。為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等5個區處，共14班近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。

高雄豪雨釀災，台電表示，高雄部分山區發生邊坡土石流、道路坍方等狀況，市區的部分則發生嚴重淹水，造成多處大樓地下配電室設備受損，已調度南部各縣市單位的抽水機，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題。

至於中部地區，台電表示，入夜後風雨漸增，又陸續造成部分用戶停電，目前將待風勢稍緩後即刻搶修。山區部分因豪雨影響，發生多處道路坍方且持續有落石，台電配合公路單位指示暫時撤離，並持續待命作好準備，一旦道路搶通馳往山區進行搶修。

台電指出，凱米颱風來襲，因風雨影響電桿、線路等電力相關設備，截至今天晚間8時，造成全台曾停電78萬3598戶，目前已修復72萬3017戶，復電逾92%，剩餘6萬581戶待復電，包括高雄市1萬5676戶、雲林縣1萬2102戶、嘉義縣7453戶及彰化縣6571戶等。

凱米颱風

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