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凱米颱風挾暴雨！高雄24小時天降雨量1331毫米 暫居史上第9

中央社／ 台北25日電
凱米颱風挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，圖仁武鳳仁路淹水情況。聯合報記者劉學聖／攝影
凱米颱風挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，圖仁武鳳仁路淹水情況。聯合報記者劉學聖／攝影

根據氣象署統計，受颱風凱米影響，今天截至晚間10時，高雄多納林道站24小時累積雨量達1331.5毫米，暫為有紀錄以來24小時累積雨量測站排行的第9名，已創下該站自2013年建站來的最大雨量。

根據中央氣象署網站，受到颱風凱米及其外圍環流影響，今天截至晚間10時，以高雄市茂林區多納林道站單日累積雨量達1206毫米最多；24小時累積雨量達1337.5毫米；分別擠進歷史排行榜第5名、第9名，而高雄地區目前仍有雨勢，可能再更新紀錄。

所謂的單日累積雨量，指得是當日的零時起至深夜24時止，期間測站所觀測到的雨量；而24小時累積雨量，則是颱風警報期間，其中測得連續24小時累積雨量最大值（可能跨日）。

氣象署預報員謝佩芸強調，高雄茂林區多納林道站2013年才建站，目前已經是該站建站以來最大單日累積雨量；由於莫拉克颱風為2009年侵台，因此難以比較同一區當時的降雨情況。

比較莫拉克與凱米此2颱風的異同，謝佩芸說明，2者的大氣環境上相似，都是在大低壓帶中生成，後續也牽引著低壓帶的水氣移入台灣；最大的不同則是影響台灣的時間，凱米算是快速通過，莫拉克則有較長時間滯留。

根據氣象署統計，有紀錄以來，台灣單日最大累積雨量發生在2009年的莫拉克颱風，當年8月8日屏東尾寮山單日雨量達1402毫米；1997年8月29日的安珀颱風，於花蓮布洛灣達1222.5毫米排名第4。原排行榜上前10名中有9名都是莫拉克。

以24小時累積雨量觀察，排名第一的是賀伯颱風於阿里山站達1748.5毫米；排名第2為莫拉克颱風於阿里山站達1623.5毫米，而莫拉克原本獨占第2至第10名。

根據氣象署資料，以颱風警報發布期間統計，莫拉克颱風總累積雨量以阿里山鄉阿里山測站2884毫米居冠，超越納莉颱風於新北市烏來鄉（下盆站）2319毫米、賀伯颱風在阿里山站所降下1987毫米的降雨紀錄。

令人遺憾的是，莫拉克颱風警報約5天期間，在高雄御油山測站總雨量達2557.5毫米，而該站年平均雨量為3984毫米。颱風期間集中強降雨，在當年8月8日下午至9日清晨造成獻肚山大規模崩塌，導致高雄小林村滅村。

凱米颱風 強降雨 氣象署 雨量

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