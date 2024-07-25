強震後又遇強颱 花蓮往北方向鐵公路皆中斷

0403地震後首度遭逢颱風侵襲，花蓮往北鐵公路皆中斷，台鐵北迴線小清水溪橋受創嚴重，重建時程待技師26日安全評估後才會明朗；蘇花路廊崇德段坍方力拚5天內搶通。

花蓮往宜蘭、台北方向仰賴鐵路北迴線及蘇花路廊，0403地震後，蘇花路廊下清水橋進行災後重建工程，採管制放行，鐵路成唯一較穩定的通行選擇，這次強颱凱米襲台，再次重創花蓮往北聯外道路，24日起鐵公路皆中斷。

公路部分，蘇花路廊（台9線、台9丁線）花蓮崇德至宜蘭蘇澳段蘇花改路線部分開放，但花蓮崇德至和仁段有3處坍方，花蓮往北交通依舊不通。

公路局東區養護工程分局長林文雄今天接受中央社記者採訪指出，0403地震造成沿線多處上邊坡高位崩塌，大量土石蓄積在邊坡上，經颱風強降雨沖下，坦言「這次土石流比之前更嚴重」。

林文雄說，162.7k崇德隧道南口及164.4k崇德段邊坡2處災點預計明天都能搶通，161.2k匯德隧道北口坍方嚴重，隧道口被淹埋，至少需要5天清理，後續得視路基狀況，評估搶通時間。

鐵路方面，北迴線蘇澳新到花蓮間及縱貫線嘉義=新營間路線中斷，其餘路段明天都將恢復正常行駛。

台鐵指出，北迴線（和仁=崇德間）K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺，預估24小時搶通東正線，另西正線完成土石方清理預估約72小時。

北迴線（和仁=崇德間）K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，另東正線由本公司會同顧問公司及專業技師進行安全評估，預計7月26日完成，決定是否能以東正線單線雙向運轉。