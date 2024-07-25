颱風凱米襲台釀災，民眾黨主席柯文哲今天表示，天佑台灣，請國人一同祈福，期盼大家平安度過風災。他強調，全台抗災不分黨派，民眾黨各縣市黨部、黨公職人員也會提供協助，齊心盡力讓傷害降到最低。

柯文哲晚間透過臉書表示，颱風凱米夾帶大雨侵襲台灣，各地陸續傳出災情，包含營隊小朋友受困、高雄道路淹水、機車被沖走等嚴峻災情，令人心中感到焦急與難過；新聞鏡頭帶來的有警消、醫護、里長、公務人員，不畏風雨投入救災，他對此要表達敬意與感謝。

柯文哲表示，民眾黨各縣市黨部、黨公職人員將會提供協助，齊心盡力讓傷害降到最低，全台抗災不分黨派，讓我們一起為台灣祈禱。

此外，民眾黨也透過臉書呼籲，請國人為台灣祈福，並表示巨量雨勢侵襲台灣，各地陸續傳出災情，南部最為嚴重。

民眾黨指出，颱風環流與西南風旺盛，除中南部易有超大豪雨，苗栗以南平地也持續會有短延時豪雨，必須時刻戒備，在颱風警報未解除前，避免前往山區、溪邊、海岸等地，特別是低窪地區，更要小心海水倒灌及積淹水情況。

民眾黨也強調，全台抗災不分黨派，一起為台灣祈禱，中央和地方救災系統，全面啟動，齊心將災情降至最低。