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凱米颱風尾…晚餐煮一半驚覺雙腳泡水 彰化大淹水二林市區水位上升中

凱米颱風讓房子、愛車泡水！「颱風洪水險」理賠一次看

整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

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彰化26日正常上班上課 民眾失望了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府今晚8點多宣布26日正常上班上課。圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書
彰化縣府今晚8點多宣布26日正常上班上課。圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書

凱米颱風挾帶暴雨，今天傍晚風雨加大，鹿港、和美、彰化等許多鄉鎮因瞬間暴雨而淹水，許多民眾開始湧入彰化縣長王惠美臉書詢問「明天放假嗎？」，甚至在網路上出現26日放假的P圖假訊息，彰化縣府今晚8點宣布26日正常上班上課。

凱米颱風帶來的風雨也造成彰化縣大城鄉濁水溪流域下游溪口暴漲，大城鄉4千多人預防性撤離到西港國小、大城國小等處緊急安置，國軍也前來支援，二天來並造成2萬3千多戶民眾停電，今天傍晚雨勢又加大，民眾說真的是狂風暴雨，有人說彰化縣每次都這樣，每次都是颱風走了，才又風大雨大「掃到颱風尾」。

不少民眾上縣長王惠美臉書留言說「狂風暴雨，明天放假吧」、「縣長跟大佛一起護佑我們，讓我們安心的在家吧」、「外面淹水了，放假吧」。

不過彰化縣政府表示，依中央氣象署最新氣象預報彰化縣未達停班停課標準，明日正常上班上課，彰化縣政府提醒民眾，因雨勢不斷，出行仍應注意安全。

凱米颱風 彰化 王惠美

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