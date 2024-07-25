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整理包／凱米颱風大雨狂下早早睡！ 全台26日停班停課資訊出爐

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風雨未達標準 嘉義市明天正常上班上課

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠下午再到災害應變中心開會。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠下午再到災害應變中心開會。圖／嘉市府提供

強颱凱米離境，嘉義市政府晚間8點17分宣布，依中央氣象署預報，明天風雨未達停班停課標準，正常上班上課；嘉市因強颱凱米來襲，昨今天連放2天颱風假。

嘉市受強颱外圍環流影響，24小時累積雨量超過350毫米，達大豪雨等級，易出現短延時強降雨、8至9級強陣風。市長黃敏惠下午再到災害應變中心開會，守護市民生命財產安全，持續與中央聯繫，達到精準防災、減災及救災；截至下午6點受理樹倒等案件282件。

市府提醒各類懸掛物件應取下或加強固定，減少外出。興業西路地下道及世賢路地下道（榮民醫院旁）積水封閉，請用路人改道通行，勿強行通過。盧山橋、台林橋因牛稠溪水位上升封橋管制；永欽一號橋因八掌溪水水位持續上升封橋；垃圾車下午5點停止收運。

市區公車 (中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線)及幸福巴士 (樂活1、2、3、5、6、7、8及9路全面停駛。公共自行車YouBike_2.0暫停營運，視風雨狀況恢復營運。

凱米颱風

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