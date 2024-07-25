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颱風凱米農損攀升至3.65億元 屏東2.43億元最傷
颱風凱米襲台，農業部更新農業災情統計，經農糧署彙整各縣市政府查報資料至今天傍晚5時止，農業產物及民間設施損失增至新台幣3億6503萬元，屏東占2億4317萬元居首。
農業部指出，各縣市損失最新統計顯示，目前以屏東縣損失2億4317萬元、占農業產物及民間設施損失累計3億6503萬元的67%為最大宗。
其它依序是花蓮縣損失5323萬元、占15%，雲林縣損失2637萬元、占7%，高雄市損失1080萬元、占3%，南投縣損失999萬元、占3%，以及宜蘭縣損失928萬元、占3%等較為嚴重。
農產損失累計3億4699萬元，農作物被害面積4115公頃，損害程度26%，換算無收穫面積1074公頃。受損作物主要是香蕉，被害面積1181公頃，損害程度23%，換算無收穫面積272公頃，損失8828.1萬元。
其它依序為檸檬損失2294萬元、番石榴損失2187.7萬元、木瓜損失2028.2萬元，以及茄子損失1646.4萬元，為前5大受損作物。
另外，畜產損失230萬元，受損畜禽主要是雞、鵪鶉等。民間設施損失1573萬元，包含水平棚架網室、塑膠布溫網室等農業設施損失1558萬元，以及畜禽舍半倒損失15萬元等。
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