颱風凱米農損攀升至3.65億元 屏東2.43億元最傷

凱米颱風已於今（25）日上午出海，最快晚間解除陸上警報，但中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情。根據中央氣象署的風力預測和雨量預測資料顯示，仍有部分縣市達到停班停課標準。是否有縣市連續3天放颱風假？

2024-07-25 21:20