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里長遭怪手壓死未列颱風傷亡 新北：非大風雨災害

中央社／ 新北25日電

颱風凱米襲台，新北三峽五寮里長王金生昨天開怪手時翻覆，他被壓住身亡，不過新北災害應變中心未列為颱風傷亡案件。消防局說，經評估並非大風大雨，判斷不是因颱風造成災害。

新北警消初步調查，王金生昨天上午8時許先請朋友幫忙把怪手載往山區，不過因現場路徑狹小，車輛無法繼續前進，朋友放下怪手後就離開，換王金生自行開車前往，並將車輛停放在距出事地點約1公里左右。

警消調查，隨後王金生開怪手深入小徑，疑因天雨路滑在詩朗產業道路內翻覆，直到下午約3時許，家屬與他失聯並前往找尋，才發現王金生被翻覆的怪手壓住，立即報案求助。但因現場道路狹小，警消徒步上山救援，傍晚5時許將他送醫後宣告不治。

王金生的兒子說，父親平常就會開著怪手前往探路，很可能也是因為颱風天前往勘災而發生不幸。

不過新北市災害應變中心未將此案列入颱風傷亡案件。新北市府消防局整備應變科長蕭力愷今天表示，經評估並非大風大雨，因此判斷不屬於因颱風造成的災害。

新北市府民政局說，有編列團保、喪葬互助金及相關慰問金等，將全力協助家屬處理後事。

凱米颱風

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