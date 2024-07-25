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颱風凱米續擾海上交通 海運16航線26日停航

中央社／ 台北25日電
交通部航港局則說，明天包含國內12航線、兩岸4航線，共16航線全部停航。記者尤聰光／攝影
交通部航港局則說，明天包含國內12航線、兩岸4航線，共16航線全部停航。記者尤聰光／攝影

颱風凱米侵襲台灣，海空交通受影響，今天有國內線262架次班機取消、國際線取消223架次，交通部航港局則說，明天包含國內12航線、兩岸4航線，共16航線全部停航。

交通部航港局今天發布通報指出，受颱風凱米影響，今天共有16航線（國內12航線、兩岸4航線），共計169航次停航（國內143航次、兩岸26航次）。

航港局也說，預估明天共有16航線（國內12航線、兩岸4航線），計165航次停航（國內149航次、兩岸16航次）。

明天海運停航部分，包含高雄-馬公2航次、布袋-馬公10航次、台南將軍-澎湖東吉2航次、東港-小琉球52航次、鹽埔-小琉球14航次、金門-石井2航次、金門-五通6航次、富岡-綠島16航次、富岡-蘭嶼6航次、後壁湖-蘭嶼8航次、基隆-馬祖1航次、北竿白沙-福州黃岐4航次、馬祖福澳-福州琅岐4航次、南竿-莒光6航次、南竿-北竿30航次、南竿-東引2航次。

另外，根據民航局統計，受颱風凱米影響，今天截至晚間6時，國內共取消262架次，國際暨兩岸航線取消223架次、延誤44架次。

凱米颱風 航港局

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