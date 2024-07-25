颱風凱米強降雨挹注 全台水庫估進帳13.8億噸

颱風凱米襲台，全台水庫估進帳13億8283萬噸水量，南部水庫降雨效益最顯著，預估將有5億8950萬噸入流，其中曾文、烏山頭水庫進帳4.8億噸，曾文水庫蓄水率破9成。此外，石門、德基、烏山頭、曾文及南化等水庫正放水調節。

根據水利署統計，自23日上午7時至今天下午4時，在颱風充沛雨量挹注下，全台水庫降雨效益估達13億8283萬噸，其中已有6.7億噸入庫，剩下約7億噸將在未來幾天流入水庫，其中以南部水庫進帳5億8950萬噸最多。

觀察南部主要水庫，以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳4.8億噸最多，統計3.6億噸水量已入庫，蓄水量高達94.5%，南化水庫收穫8300萬噸，目前蓄水率達100%。

中部水庫累計降雨效益為5億850萬噸，德基水庫進帳2億300萬噸最多，日月潭、霧社水庫收下1.2億噸居次。

北部水庫方面，水利署統計，降雨效益為2億8430萬噸，石門水庫收穫最多，預計進帳1.9億，翡翠水庫則喝下7110萬噸，寶山、寶二水庫合計收穫1090萬噸。

攤開全台水庫蓄水概況，截至下午5時，北部地區石門水庫蓄水率85.27%、翡翠水庫75.56%、新山水庫85.28%、寶山第二水庫83.80%。

中部主要水庫如鯉魚潭水庫蓄水率高達99.70%、日月潭水庫也達99.94%，德基水庫為91.99%。南部烏山頭、南化水庫蓄水率皆為100%，曾文水庫衝破9成、達93.89%。

根據水利署防災資訊服務網最新動態，目前放水中的水庫與堰壩，包括石門水庫、青潭堰、直潭壩、鯉魚潭水庫、德基水庫、石岡壩、霧社水庫、集集攔河堰、明潭下池水庫、湖山水庫、內埔子水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫。下游民眾及工作人員應迅速離開河床，以免生危險。