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高雄淹水嚴重影響搶修 台電調度抽水機、水退後即刻搶修

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
高雄市三民區一處大樓地下室淹水，台電已調度抽水機，加速解決淹水影響搶修問題，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作。（圖／台電提供）
高雄市三民區一處大樓地下室淹水，台電已調度抽水機，加速解決淹水影響搶修問題，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作。（圖／台電提供）

凱米颱風席捲全台，颱風雖已遠離，惟其外圍環流影響，25日高雄地區發生豪雨，甚至多處發生嚴重淹水，進而影響搶修工作進行。台電表示，截至今日下午6時，高雄市仍有2.6萬戶停電，主要原因為風雨造成山區道路受阻，以及淹水造成地下配電室供電設備受損。目前台電除啟動跨區支援人力外，也正調度抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，待狀況排除後，全力投入搶修盡早恢復供電。

台電說明，高雄市目前停電主因，山區的部分由於風雨造成道路受阻，影響搶修工作進行，目前正與相關單位通力合作排除障礙，將待道路落石、倒塌路樹清理完成後，即派員進入搶修，全力完成復電。

市區的部分受豪雨影響，今早陸續發生多處淹水，不僅影響工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。為此，台電已調度南部各縣市單位的抽水機，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，盡早恢復供電。

凱米颱風

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