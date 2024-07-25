颱風凱米來襲影響供水 台水持續搶修1.1萬戶

颱風凱米影響供水，台水表示，全台5.5萬戶曾停水，目前4.4萬戶已恢復，將持續搶修剩下的1.1萬戶；由於大量降雨造成原水濁度上升，已啟動壩頂取水、伏流水抽取等工作穩定台南、高雄等地用水。

台水今天下午發布新聞稿表示，經濟部長郭智輝在台水董事長李嘉榮、總經理李丁來的陪同下，視察大湳淨水場，聽取第二區處報告風災期間桃園地區供水應變措施，並指示台水面對各種應變應迅速確實，要求從原水、淨水、供水到用戶端，每個環節都應注意管理，並強化應變處理能力。

台水於簡報中說明，中庄調整池於101年10月開工興建、106年12月竣工啟用，平日蓄滿不供水，主要功能在於颱洪期間石門水庫進行水力排砂、鳶山堰水質濁度升高，或在配合排砂放空蓄水而影響供水時，調整池可及時上場備援，在這次凱米颱風供水調配，適時操作中庄調整池供水，讓原水濁度降低，得以順利出水。

台水表示，凱米襲台，全台累積停水5萬5464戶，已於今天完成恢復供水4萬4306戶，剩餘1萬1158戶持續搶修中，其中台中市和平區因道路中斷，以及風雨造成土石持續崩落，尚有495戶無法進場搶修，台水將待風雨漸歇，人員機具隨即進場搶修復水。

由於颱風大量降雨造成原水濁度上升，台水表示，台南地區南化水庫原水濁度高達1200NTU，緊急啟動壩頂取水，使南化淨水場得以持續供應台南市與南科用水，並支援高雄地區每日40萬噸原水。

此外，台水指出，高雄地區高屏溪原水濁度達5萬NTU，已全面啟動抽取伏流水每日約40萬噸，穩定高雄市用水。