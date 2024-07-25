颱風凱米釀全台74.7萬戶曾停電 台電已修復逾9成

颱風凱米來襲，各地傳出災情。台電表示，截至今天下午5時，全台74.7萬戶曾停電，其中68.3萬戶已復電，修復率逾9成，剩下約6.4萬戶尚未復電，主要停電地區以高雄市2萬8056戶最多，屏東和嘉義各有逾7000戶待復電。

中央氣象署表示，凱米暴風圈仍籠罩台灣地區，南側對流雲系發展旺盛，中南部降雨劇烈，嘉義以南、台中及南投山區、雲林山區有超大豪雨，不排除有豪雨或局部大豪雨等級，入夜後降雨趨緩，但西南風仍很強，中部跟南部山區降雨還會很明顯。

台電表示，截至今天下午5時，全台曾停電戶數74萬7122戶，其中68萬3172戶已修復，修復率逾9成，剩下6萬3950戶尚未復電，包括高雄市2萬8056戶、屏東縣7484戶、嘉義縣7466戶、雲林縣6054戶、台南市4668戶、宜蘭縣3049戶、南投縣1630戶、新北市1470戶、花蓮縣1261戶、台中市983戶、彰化縣618戶、苗栗縣509戶、新竹縣284戶、基隆市213戶、台東縣69戶、台北市60戶、桃園市42戶、嘉義市28戶及新竹市6戶。

台電表示，將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。