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卓榮泰：拚今天恢復9成供電 儘速核發農損補助

中央社／ 台北25日電
颱風凱米遠離，新北停電多集中在坪林、石碇區等山區，皆為路樹倒塌壓損線路導致，已派員到場搶修。圖／中央社
颱風凱米遠離，新北停電多集中在坪林、石碇區等山區，皆為路樹倒塌壓損線路導致，已派員到場搶修。圖／中央社

颱風凱米釀災，行政院長卓榮泰今天致電22縣市首長掌握災情及亟需中央協助之處。他也說，台電已加派人力處理停電，力拚今天完成9成以上供電，同時要求農業部調查掌握農損情形，儘速核發災損補助，助農民度過難關。

颱風凱米在台灣各地釀傷亡、影響鐵路運輸、導致多戶停電，並造成農損。行政院今天透過媒體群組指出，卓榮泰已致電全國22縣市首長，了解各縣市急需協助事項，並特別感謝各縣市首長及防救災團隊的辛勞。

卓榮泰說，風災停電部分，台灣電力公司已經調度加派人力、跨區支援，力拚今天完成9成以上電力供應；鐵路、公路搶修部分，目前也請交通部掌握情形，在人員安全情況下盡快進駐搶通。

至於強風、淹水造成農損，他表示，已請農業部調查掌握，依照農業天然災害救助相關辦法，從速認定、簡化流程，核發災損補助，協助農民度過難關。

卓榮泰說，明天起，他將與行政院副院長鄭麗君分別至災情嚴重、迫切需要中央協助的地方勘查災情，跟地方政府全力、齊心救災，讓民眾儘速恢復正常生活。

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