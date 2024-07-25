快訊

再放第3天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 這些縣市都有可能

不斷更新／南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

颱風凱米影響8.8萬戶待復電 台電出動6000人力搶修

中央社／ 台北25日電

颱風凱米襲台，台電出動超過6000人持續搶修。台電統計，截至下午3時，全台曾停電戶數70萬8515戶，目8萬8593戶尚未復電，復電率逾87%，其中主要停電地區以高雄市2萬4305戶最多，台南市與嘉義縣則停電各逾1萬戶。

台電統計，截至下午3時，全台曾停電戶數為70萬8515戶，其中61萬9922戶已修復，8萬8593戶尚未復電，包含高雄市2萬4305戶、台南市1萬3720戶、嘉義縣1萬3戶、屏東縣9470戶、雲林縣5739戶、新北市5111戶、南投縣4855戶、新竹縣4691戶、宜蘭縣3104戶、新竹市2212戶、花蓮縣2107戶、台中市964戶、彰化縣859戶、苗栗縣475戶、台北市338戶、台東縣324戶、桃園市170戶、基隆市118戶及嘉義市28戶。

此外，經濟部長郭智輝今天上午在台電董事長曾文生及總經理王耀庭等人陪同下，前往台電視察中央電力調度中心及台北市區營業處，視察颱風期間電力調度及第一線颱風搶修復電情況。

台電表示，已出動超過6000人持續搶修，除因道路嚴重坍方、路樹倒塌等尚需搶通才能搶修等少部分地區，其餘停電都將努力於今晚復電，目標復電率99%。

台電說明，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電將隨時待命，待道路交通狀況排除後立即投入搶修。近年因應部分易致災地區因聯外道路中斷，而無法入山即時搶修復電，台電持續設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的微型電網，可於風災等突發狀況時自主供電運轉。

台電表示，曾於2009年莫拉克風災因道路中斷無法搶修，導致停電達1個月的嘉義阿里山里佳部落，台電去年底於達邦國小里佳分校完成設置防災型微電網，此次風災發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求，讓在地居民得以安全等待後續生活機能恢復。

凱米颱風

延伸閱讀

竹市風太大狂吹路樹 碰觸電線桿高壓線釀火警致1340戶停電

凱米致新北大文山區萬戶停電 台電總動員盼今全數復電

影／台電搏命搶修 彰化還有1千多戶停電、交通號誌也故障

凱米橫掃南投4萬多戶停電 土石流、坍方讓搶修困難

相關新聞

不斷更新／凱米颱風暴雨未歇！南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

凱米颱風已於今（25）日上午出海，最快晚間解除陸上警報，但中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情。根據中央氣象署的風力預測和雨量預測資料顯示，仍有部分縣市達到停班停課標準。是否有縣市連續3天放颱風假？

颱風天出勤⋯護理師返家遭女兒牆砸中身亡 醫界發聲了

凱米颱風挾帶強風豪雨，但風災期間部分醫護仍須出勤。昨天花蓮一棟建物頂樓女兒牆壓毀轎車，車內一家三口，後座的7歲兒命危，母...

豪雨猛灌中南部！凱米對流雲系往北發展 影響擴大到中部、澎湖

中颱凱米雖已出海，但其挾帶的西南氣流嚴重影響台灣中南部，目前颱風中心在馬祖的南方約120公里海面上，並往中國沿海移動，預...

明天再放颱風假？ 侯友宜：會盡快協調北北基桃

中颱凱米移動速度減慢，新北市長侯友宜今下午主持災變中心第6次工作會報，天氣風險公司表示，暴風圈仍籠罩新北，晚間風雨趨緩，...

凱米颱風釀淹水災情 賴清德：防救災系統已全面啟動

凱米颱風襲台，部分縣市傳出淹水災情。賴清德總統今天表示，中央和各地方政府的防救災系統，都已經全面啟動；中央各部會會全力協...

高雄水災 吳德榮曝主因：大量降水才剛過一半

超大豪雨重創中南部，尤其高雄市出現多處淹水災情。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，凱米颱風進入台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。