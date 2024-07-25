颱風凱米影響8.8萬戶待復電 台電出動6000人力搶修

颱風凱米襲台，台電出動超過6000人持續搶修。台電統計，截至下午3時，全台曾停電戶數70萬8515戶，目8萬8593戶尚未復電，復電率逾87%，其中主要停電地區以高雄市2萬4305戶最多，台南市與嘉義縣則停電各逾1萬戶。

台電統計，截至下午3時，全台曾停電戶數為70萬8515戶，其中61萬9922戶已修復，8萬8593戶尚未復電，包含高雄市2萬4305戶、台南市1萬3720戶、嘉義縣1萬3戶、屏東縣9470戶、雲林縣5739戶、新北市5111戶、南投縣4855戶、新竹縣4691戶、宜蘭縣3104戶、新竹市2212戶、花蓮縣2107戶、台中市964戶、彰化縣859戶、苗栗縣475戶、台北市338戶、台東縣324戶、桃園市170戶、基隆市118戶及嘉義市28戶。

此外，經濟部長郭智輝今天上午在台電董事長曾文生及總經理王耀庭等人陪同下，前往台電視察中央電力調度中心及台北市區營業處，視察颱風期間電力調度及第一線颱風搶修復電情況。

台電表示，已出動超過6000人持續搶修，除因道路嚴重坍方、路樹倒塌等尚需搶通才能搶修等少部分地區，其餘停電都將努力於今晚復電，目標復電率99%。

台電說明，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電將隨時待命，待道路交通狀況排除後立即投入搶修。近年因應部分易致災地區因聯外道路中斷，而無法入山即時搶修復電，台電持續設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的微型電網，可於風災等突發狀況時自主供電運轉。

台電表示，曾於2009年莫拉克風災因道路中斷無法搶修，導致停電達1個月的嘉義阿里山里佳部落，台電去年底於達邦國小里佳分校完成設置防災型微電網，此次風災發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求，讓在地居民得以安全等待後續生活機能恢復。