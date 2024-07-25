蘇花公路蘇澳至和仁明開放通行 和仁至崇德還要再等等

受凱米颱風影響，蘇花路廊全線多處發生坍方及土石流，公路局表示，經東區養護工程分局南澳工務於預先進駐搶災機具全力搶災，蘇澳至和仁路段明天起開放通行，其中，東澳至南澳路段採3階段放行；至於和仁至崇德路段恢復通行時間將另行公告。

公路局表示，蘇澳至和仁路段（台9線104.1k~154.7k、台9丁線2k~64k）明天起開放通行，但台9線117.5k新澳隧道土石流影響持續搶修中，台9線東澳至南澳路段（113.4k~123.5k）於每日早上6點至8點、中午12點至下午1點、傍晚5點至晚間7點採3時段放行，並於新澳隧道南北端採「單線雙向」輪放通行。至於和仁至崇德路段恢復通行時間將另行公告。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，民眾應避免進入山區道路；用路人可持續注意道路管制訊息，並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，用路人提前因應規劃避免受困滯留。