凱米颱風襲台釀災 紅色警戒土石流627條、大規模崩塌19處

颱風凱米襲台，農業部今天更新發布土石流紅色警戒627條，分布在12縣47鄉212村；以及大規模崩塌紅色警戒19處，分布在8縣14鄉18村；地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置。

農業部農村發展及水土保持署除更新以上達紅色警戒等級之土石流、大規模崩塌預報資訊；同時更新土石流黃色警戒396條，分布在11縣37鄉141村；大規模崩塌黃色警戒則有24處，分布在8縣11鄉18村；地方政府應進行疏散避難勸告。

詳情可至土石流及大規模崩塌防災資訊網查詢。