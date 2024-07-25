聽新聞
test
0:00 / 0:00
凱米颱風襲台釀災 紅色警戒土石流627條、大規模崩塌19處
颱風凱米襲台，農業部今天更新發布土石流紅色警戒627條，分布在12縣47鄉212村；以及大規模崩塌紅色警戒19處，分布在8縣14鄉18村；地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置。
農業部農村發展及水土保持署除更新以上達紅色警戒等級之土石流、大規模崩塌預報資訊；同時更新土石流黃色警戒396條，分布在11縣37鄉141村；大規模崩塌黃色警戒則有24處，分布在8縣11鄉18村；地方政府應進行疏散避難勸告。
詳情可至土石流及大規模崩塌防災資訊網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言