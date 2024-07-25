快訊

不斷更新／南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

明天再放颱風假？ 侯友宜：會盡快協調北北基桃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／凱米颱風暴雨未歇！南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

聯合新聞網／ 整理
凱米颱風過境，為台灣帶來超大豪雨，高雄多處積淹水嚴重，民眾望著馬路無法出門。 記者劉學聖／攝影
凱米颱風過境，為台灣帶來超大豪雨，高雄多處積淹水嚴重，民眾望著馬路無法出門。 記者劉學聖／攝影

凱米颱風已於今（25）日上午出海，最快晚間解除陸上警報，但中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情。根據中央氣象署的風力預測和雨量預測資料顯示，仍有部分縣市達到停班停課標準。是否有縣市連續3天放颱風假？《聯合新聞網》持續整理各縣市停班課情形，提供最新資訊給民眾。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

停班停課 凱米颱風 氣象署 颱風假

延伸閱讀

凱米颱風龜速…南部恐更慘 專家：最不樂見的條件全發生了

高雄水災 吳德榮曝主因：大量降水才剛過一半

颱風暴雨山區樹倒 飯店員工下班開車返家動彈不得向警求救

影／凱米颱風強襲 高雄燕巢海城社區真變「海城」汪洋一片

相關新聞

不斷更新／凱米颱風暴雨未歇！南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

凱米颱風已於今（25）日上午出海，最快晚間解除陸上警報，但中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情。根據中央氣象署的風力預測和雨量預測資料顯示，仍有部分縣市達到停班停課標準。是否有縣市連續3天放颱風假？

颱風天出勤⋯護理師返家遭女兒牆砸中身亡 醫界發聲了

凱米颱風挾帶強風豪雨，但風災期間部分醫護仍須出勤。昨天花蓮一棟建物頂樓女兒牆壓毀轎車，車內一家三口，後座的7歲兒命危，母...

豪雨猛灌中南部！凱米對流雲系往北發展 影響擴大到中部、澎湖

中颱凱米雖已出海，但其挾帶的西南氣流嚴重影響台灣中南部，目前颱風中心在馬祖的南方約120公里海面上，並往中國沿海移動，預...

明天再放颱風假？ 侯友宜：會盡快協調北北基桃

中颱凱米移動速度減慢，新北市長侯友宜今下午主持災變中心第6次工作會報，天氣風險公司表示，暴風圈仍籠罩新北，晚間風雨趨緩，...

凱米颱風釀淹水災情 賴清德：防救災系統已全面啟動

凱米颱風襲台，部分縣市傳出淹水災情。賴清德總統今天表示，中央和各地方政府的防救災系統，都已經全面啟動；中央各部會會全力協...

高雄水災 吳德榮曝主因：大量降水才剛過一半

超大豪雨重創中南部，尤其高雄市出現多處淹水災情。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，凱米颱風進入台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。