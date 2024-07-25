不斷更新／凱米颱風暴雨未歇！南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

凱米颱風已於今（25）日上午出海，最快晚間解除陸上警報，但中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情。根據中央氣象署的風力預測和雨量預測資料顯示，仍有部分縣市達到停班停課標準。是否有縣市連續3天放颱風假？《聯合新聞網》持續整理各縣市停班課情形，提供最新資訊給民眾。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。