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領務局：考量民眾出國權益 下午3至5時提供緊急領照

中央社／ 台北25日電
外交部今天表示，領務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱前提下，下午3時至5時提供個人、旅行社緊急領取護照服務，但申辦護照、外國人簽證及文件證明等仍然暫停。圖／聯合報系資料照片
外交部今天表示，領務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱前提下，下午3時至5時提供個人、旅行社緊急領取護照服務，但申辦護照、外國人簽證及文件證明等仍然暫停。圖／聯合報系資料照片

颱風凱米來襲，外交部今天表示，領務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱前提下，下午3時至5時提供個人、旅行社緊急領取護照服務，但申辦護照、外國人簽證及文件證明等仍然暫停。

颱風凱米來襲，外交部中午表示，領事事務局為顧及民眾出國權益，在風雨減弱前提下，將於今天下午3時至5時，提供個人及旅行社緊急領取護照服務（預訂24日中午12時30分以後領取的「速件」尚未製作完成，無法發照），但其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等仍暫停。

外交部提到，中部、南部、雲嘉南及東部辦事處因當地風雨仍大，為民眾及工作人員安全考量，依舊配合停班。

外交部指出，領事事務局特別提醒有緊急領取護照需求的民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照；另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。

凱米颱風 外交部 護照

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