航班陸續恢復 桃機預估全日航班數568架次

機場公司25日指出，因應凱米颱風遠離，航班陸續恢復原有運作，預計中午開始有大量旅客入出境，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於13時至23時（航班數461架次，約占全日航班數8成），已協調相關單位預為準備，請旅客預先確認航班資訊及聯外交通資訊。

桃園國際機場今日航班，截至7時30分，共計204航班(註)取消或延誤。隨著颱風逐漸遠離台灣，機場航班陸續恢復原有運作，機場公司與航管單位、航空公司協調因應，啟動航班疏運機制，全力配合航班起降調度停機位，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前應向航空公司查詢最新航班資訊，並確認聯外交通方式，以確保行程順利。

機場公司表示，因應凱米颱風遠離，航班陸續恢復原有運作，今日上午9時召開第6次應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象臺及國籍航空業者等單位共同協調復原疏運作業。桃園機場中午起將會進入疏運階段，預估全日航班數568架次，入出境高峰集中於13時至23時（航班數461架次，約占全日航班數8成），為消化受颱風影響航班及受庫頁島火山噴發影響航路，航班可能會有延誤情形，請旅客耐心等候。

因應颱風過後復原疏運作業，機場公司已預先協調航空公司調整航班、請CIQS（通關單位）增派作業人力及加強人流引導；並請航空公司及地勤業者採行配合增加航機油量、加強人員派遣協助旅客等措施，全力疏運旅客順利入出境。

桃園機場觀景台原定暫停開放至26日上午，因颱風逐漸遠離，經評估後將提前於今日中午12時開放。另受颱風影響，原定昨日抵達的阿聯酋EK366航班延誤一日，與今日的EK366將有兩架A380航機抵達，機場將安排停靠C2、D6等停機位，並備妥作業人力與資源，妥善處理A380連續到場的大量旅客需求。