凱米颱風威脅遠離 長榮航中午過後陸續恢復航班
凱米颱風逐漸遠離，長榮航空25日上午指出，上午往返桃園機場航班預計取消49班，延後出發及抵達21班，中午過後陸續恢復飛航；松山機場、高雄小港機場航班則維持正常起降。
根據交通部民航局統計今日截至10時，國內線取消262架次，國際暨兩岸航線取消195架次、延誤11架次。
長榮航空指出，受凱米颱風影響，長榮航空今天上午往返桃園機場航班預計取消49班，延後出發及抵達21班，中午過後陸續恢復飛航；松山機場、高雄小港機場航班則維持正常起降。
另外在海運部分，根據航港局統計，今日共計169航次停航(國內143航次、兩岸26航次)。停航航班如下：
1.布袋-馬公：全部停航(10航次)。
2.台南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
3.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
4.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
5.金門-石井：全部停航(2航次)。
6.金門-五通：全部停航(16航次)。
7. 綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)。
8.富岡-綠島：全部停航(10航次)。
9.富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。
10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。
11.基隆-馬祖：預估全部停航(1航次)。
12.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
13.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
14.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
15.南竿-北竿：全部停航(30航次)。
16.南竿-東引：全部停航(3航次)。
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