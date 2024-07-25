蘇花路廊恢復部分路段 花蓮往宜蘭方向仍封閉
颱風凱米影響，蘇花路廊沿線多處災點，公路局今天上午9時起先開放蘇花改蘇澳至東澳段、南澳至和平段，不過花蓮崇德往宜蘭方向因災點較多，還無法確認恢復通行時間。
公路局東區養護工程分局南澳工務段今天指出，台9線蘇花改蘇澳至東澳段（104.1k~113.4k）、南澳至和平段（124.5k~145k）風雨漸歇，上午9時開放通行。
南澳工務段指出，東澳至南澳段（台9線113.4k~123.5k）沿線有落石、樹木倒臥，搶修人員已進場，預計今天下午可先恢復單線雙向通行。
南澳工務段指出，花蓮和中至崇德段（台9線154.9k～165.7k及台9丁線60.3k～65k）因災點較多、面積較大，目前搶修人員在兩側同步搶修，目前還無法預估搶通時間。
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