快訊

不准顧客改單！「陳耀訓蛋黃酥」不退款民眾冒雨排隊 消保官：可提消費爭議

賀錦麗獲封brat還廚藝一流 爽朗的她能為選情加分嗎？

颱風天非出遊！遭女兒牆砸中妻死兒命危 他泣訴：只是出門買東西

蘇花路廊恢復部分路段 花蓮往宜蘭方向仍封閉

中央社／ 花蓮縣25日電

颱風凱米影響，蘇花路廊沿線多處災點，公路局今天上午9時起先開放蘇花改蘇澳至東澳段、南澳至和平段，不過花蓮崇德往宜蘭方向因災點較多，還無法確認恢復通行時間。

公路局東區養護工程分局南澳工務段今天指出，台9線蘇花改蘇澳至東澳段（104.1k~113.4k）、南澳至和平段（124.5k~145k）風雨漸歇，上午9時開放通行。

南澳工務段指出，東澳至南澳段（台9線113.4k~123.5k）沿線有落石、樹木倒臥，搶修人員已進場，預計今天下午可先恢復單線雙向通行。

南澳工務段指出，花蓮和中至崇德段（台9線154.9k～165.7k及台9丁線60.3k～65k）因災點較多、面積較大，目前搶修人員在兩側同步搶修，目前還無法預估搶通時間。

凱米颱風 蘇花路廊

延伸閱讀

颱風漸遠…宜蘭超過1.6萬戶停電、10處淹水 無人傷亡

影／凱米颱風雨勢驚人 宜蘭水淹道路處處可見「水上人家」

凱米持續打轉最快今晚登陸！宜花迎核心雨帶 大豪雨警戒區出爐

凱米挾帶強風豪雨 花蓮近萬戶停電、逾2萬戶供水受影響

相關新聞

致災雨勢轟南高屏！茂林區時雨量126毫米最驚人 明天才趨緩

中央氣象署持續針對今年第3號颱風凱米發布海上、陸上颱風警報。中央氣象署預報員劉宇其表示，颱風移動到海峽，為台灣帶來旺盛的...

南高屏更強雨勢要來了 颱風論壇：一波更強的雷雨帶正在靠近

中南部持續超大豪雨，多處傳出積淹水災情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南高屏更強雨勢即將來臨。

凱米有肥厚颱風尾 粉專：現在這個配置似莫拉克、823水災

中南部持續飽受超大豪雨威脅，已經出現多處積淹水災情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米颱風目前位於台灣海峽中線...

凱米颱風釀多處災情 台鐵下午3時起僅部分路線恢復行駛

凱米颱風逐漸遠離，台鐵公司表示，受颱風及其外圍環流影響雨勢顯著，八掌溪、高屏溪仍預警性封橋中；崇德=和仁間土石流覆蓋路線...

連放3天颱風假？ 氣象署最新風雨預測曝 11縣市有機會

凱米颱風侵襲台灣，中央氣象署持續發布豪雨特報。今晚及明天是否還會有颱風假？根據中央氣象署上午10時更新風力預測和雨量預測...

凱米颱風發威！全台56萬戶停電 3地降雨量破千毫米

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，凱米颱風過去3小時強度稍減弱，目前中心位於新竹西北西方約60 公里處，七級暴風半徑250...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。