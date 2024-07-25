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狂野又荒唐！颱風凱米兩度衝擊台灣東海岸 搖擺路徑令專家驚訝

中央社／ 台北25日綜合外電報導
凱米颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
凱米颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

威力強大的太平洋風暴凱米在東部沿岸打轉繞圈許久才登陸台灣，這種路徑讓氣象學家感到困惑，並已為台灣民眾和基礎設施帶來傷害。

華盛頓郵報」（Washington Post）報導，氣象學家在社群媒體上對凱米路徑感到驚訝，因為這個強烈颱風走了一條不太可能且令人困惑的路徑，意味台灣東海岸兩度受到颱風核心衝擊。

颱風凱米不尋常的路徑被描述為「絕對狂野」、「荒唐」和「瘋狂」。

熱帶氣旋（颶風、颱風等）有時容易擺動，像陀螺一般，它們有時會向左或向右擺動。氣象學家稱此為「擺線擺動」（trochoidal wobbles）。但這不是凱米的路徑。

猛烈暴風環繞著凱米平靜的中心，向西衝向台灣的東海岸。然後它向左急轉彎，向南傾斜，然後向東彎曲，最後向北，以逆時針方向繞了一大圈。然後凱米威力減弱，在台灣東北部登陸，接著進入山區。

根據研究，這些山脈能讓即將到來的風暴先向南偏轉，然後再反彈向北。

有趣的是，人工智慧（AI）模型早在幾天前就模擬了這種擺動的可能性。

當颱風迫近台灣時，這種異常擺動有先例可循。2018年的研究發現，在84個登陸的熱帶氣旋中，有7個在台灣近海形成完整的環路，49個熱帶氣旋有些向左擺動，18個出現較大幅度向左偏轉。

凱米颱風 華盛頓郵報

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