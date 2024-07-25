華航降落松機2次失敗！機長轉降桃機「戰勝凱米」 乘客激動鼓掌：活下來了
受到颱風凱米影響，許多航班取消或是異動。24日一架從日本羽田機場起飛原預定降落松山機場的華航CI221航班，因為風勢過強，2次降落松機失敗，機長當機立斷轉降桃機成功，機艙內的乘客也激動鼓掌。
一名女網友在社群平台「Threads」po上畫面分享過程，華航CI221航班原本預定降落在松山機場，但是因為凱米颱風影響，瞬間陣風太大，嘗試降落2次都失敗，機長當機立斷轉往桃機降落成功，當下乘客都激動拍手讚好。
女網友也感動表示，「謝謝機長讓我今天又順利活下來了」。不少網友也大讚機長，「真開心聽到你們都平安無事，機長真的太厲害了」、「我也是坐這個航班，下桃園時真的很感動」、「幸好飛機上的所有人員都平安無事」「人員均平安太好了，感謝機長，讚嘆機長」。
因仍受到颱風凱米影響，今天航空國內線264架次全數取消。立榮航空也提前宣布，26日除本島往返馬祖航線中午12點前全數取消外，其餘航班將維持正常營運。國內外航班異動資訊一次看請點此。
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