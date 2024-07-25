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凱米颱風漸遠離 高鐵宣布今提前自下午2時恢復雙向營運

颱風凱米影響 台中捷運調整班距15分鐘1班

中央社／ 台中25日電
受凱米颱風影響，台中捷運調整班距為15分鐘一班。圖／聯合報系資料照
受凱米颱風影響，台中捷運調整班距為15分鐘一班。圖／聯合報系資料照

颱風凱米過境，台中市今天停止上班、上課，台中捷運綠線今天全天班距調整為15分鐘，並視人潮狀況機動加密班距，公車部分則依照颱風班表營運，後續視風雨情況，逐步恢復服務。

中央氣象署今天表示，颱風凱米強度已經減弱為中度颱風，中心在今天清晨4時20分左右在桃園新屋出海，預估將朝中國福建沿岸靠近，但中南部降雨仍要特別留意。

台中捷運公司今天表示，配合台中市停班停課，捷運綠線今天全天班距調整為15分鐘，並視人潮狀況機動加密班距。行控中心會密切監看風力等級，將視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。

列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

公車部分，台中市交通局指出，台中市公車為確保行車安全，市區客運配合停班停課調整發車班次，依照颱風（減班）班表營運，後續視風雨情況，逐步恢復公車營運服務；市民小巴、小黃公車及梨山幸福巴士今天全面停駛。

交通局表示，因應民眾停車安全，台中市15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路八段（福泰街至環河路一段）開放停車，並暫停路邊停車格收費；相關因應措施在市府宣布恢復上班日上午7時停止適用。

此外，台中市公共自行車租賃系統今天暫停營運，暫停營運期間車輛可歸還不可借出，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

凱米颱風 台中捷運

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