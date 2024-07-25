凱米減弱為中颱 嘉義以南及中部山區易有超大豪雨

中央氣象署指出，凱米颱風今天零時左右由宜蘭南澳鄉登陸，受地形影響，強度減弱為中度颱風，清晨4時20分由桃園市新屋區附近出海；嘉義以南及中部山區易有超大豪雨，請嚴加戒備。

氣象署指出，暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖並逐漸進入金門，各地風雨持續。颱風持續西移至台灣西北部近海，結構可能重整且移速緩慢，其環流與西南風旺盛水氣影響，嘉義以南地區及中部山區易有超大豪雨，新竹以南地區及各地山區亦有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生的機率，請嚴加戒備，由於連日降雨須留意崩坍、落石等危險，外出請務必注意自身安全。

溫度方面，各地雲量偏多，高溫普遍為28至30度，低溫為25至28度。

氣象署提醒，今天台灣附近各沿海地區（含蘭嶼、綠島）及澎、金、馬風浪明顯偏大，易有6米以上浪高，並有長浪發生，請避免前往海邊活動；又適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，北海岸、嘉義以南、宜蘭及台東沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

風浪方面，今天台灣各地沿海、空曠地區及離島風力明顯偏強，屏東沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖、澎湖有11至13級強陣風，台灣各地沿海及空曠地區、台北、金門有9至10級強陣風，嘉義市、南投亦有8至9級強陣風，請特別注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：25日颱風及其外圍環流影響，環境風場由偏西風轉為西南風，全台擴散條件佳，空品多為良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。