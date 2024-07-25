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颱風凱米釀全台45萬戶停電 逾4萬戶未復電台電搶修

中央社／ 台北25日電
凱米颱風挾帶強風豪雨進逼，花蓮近萬戶停電，台電人員冒風雨搶修。圖／台電花蓮區營業處提供
凱米颱風挾帶強風豪雨進逼，花蓮近萬戶停電，台電人員冒風雨搶修。圖／台電花蓮區營業處提供

颱風凱米減弱為中度颱風，台電表示，截至今天上午7時，全台停電戶數45.2萬戶，經搶修已修復41.2萬戶，修復率逾9成，目前4萬129戶尚未復電，主要停電區域以高雄市1萬2657戶最多，依序是宜蘭縣4894戶、花蓮縣4891戶和台南市4073戶。

根據中央氣象署颱風說明，由於颱風凱米中心進入陸地，受地形影響，強度稍減弱為中度颱風，颱風中心於今天清晨4時從桃園新屋出海，而暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖並逐漸進入金門。

台電統計，截至上午7時，全台曾停電戶數45萬2373戶，其中41萬2244戶已修復，4萬129戶尚未復電，包括高雄市1萬2657戶、宜蘭縣4894戶、花蓮縣4891戶、台南市4073戶、南投縣2722戶、台東縣2464戶、嘉義縣2068戶、彰化縣1162戶、屏東縣1063戶、新北市889戶、台北市812戶、台中市689戶、雲林縣665戶、基隆市633戶、桃園市165戶、苗栗縣156戶、新竹縣126戶。

台電表示，將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。

停電 凱米颱風

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