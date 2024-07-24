強颱凱米逼近 台電：3.8萬戶待復電、搶修率近9成

強烈颱風凱米接近台灣，台電表示，截至今天晚間11時，全台36.3萬戶曾停電，經搶修已修復32.5萬戶，修復率近9成，目前剩3.8萬戶尚未復電，主要停電區域涵蓋花蓮縣、台中市、高雄市和桃園市等地。

中央氣象署持續發布今年第3號強烈颱風凱米海上陸上颱風警報，目前凱米仍在花蓮外海打轉，預估今晚至深夜，颱風中心才會登陸，但時間、地點仍要持續觀察；提醒宜蘭、花蓮、中南部、各山區仍要留意劇烈降雨。

台電表示，截至今天晚間11時，全台曾停電戶數36萬3810戶，其中32萬5079戶已修復，修復率逾8成9，剩下3萬8731戶尚未復電，包括花蓮縣1萬896戶、台中市4761戶、高雄市4411戶、桃園市4281戶、台南市3177戶、嘉義縣2066戶、南投縣1510戶、屏東縣1474戶、台東縣1461戶、台北市1087戶、苗栗縣839戶、基隆市759戶、宜蘭縣753戶、雲林縣664戶、新北市561戶及新竹縣31戶。

台電表示，將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。