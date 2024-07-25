盧秀燕：聚焦防颱 政治口水就免了

台中市長盧秀燕出訪美國，因凱米颱風陸上警報擴及台中，臨時決定提前返台，快閃美西七小時，放颱風假也急轉彎。綠營批盧連番動作就是作秀，在為選總統鋪陳。盧秀燕昨親自主持台中市災害應變會議時表示，停班課決策「寧寬勿鬆」，希望大家聚焦在防颱，政治口水就免了吧。

民進黨立委陳亭妃昨說，盧秀燕選擇最不適當的時間出訪，早在出發前氣象資料就顯示可能會有颱風來襲，也已有颱風眼，但盧仍堅持出訪，很清楚就是「賭」，先看颱風會不會轉向，發現未轉向後，第一時間就宣布馬上返台防颱，以心繫台中博得媒體版面，這就是「鋪陳」。

民進黨台中市議員陳俞融說，盧秀燕獨自回台的決定是對的，但市府停班停課決策前後不一，前晚八點宣布昨天上班上課，卻在深夜十二點突然急轉彎宣布停班停課，會造成市民困擾，顯示盧市長不在，市府無法有效決策及運作。

盧秀燕這次公務訪美原定十天，因颱風先行返台，後續訪美行程由副市長黃國榮代表接續。

盧秀燕表示，廿二日出國當晚的防颱整備會議，依氣象署預報，中部不會進入暴風圈；但抵達美國後，與市府密切聯繫，得知最新氣象預報將中部也列入陸上警戒範圍，才緊急開會決定折返，希望在關鍵時刻能與市民家人同在。

盧秀燕說，訪美與防颱都是市政重要公務，她盡量兩全其美，「颱風不是我能掌控，也不會配合我們」，希望大家聚焦防颱，至於政治口水就免了吧。

至於臨時修正停班停課決策，盧秀燕表示，此次颱風不只範圍變大、增強，路徑也有大幅南修，停班課標準「寧寬勿鬆」，不可掉以輕心，所以她在飛機上舉行緊急線上會議，拍板決定全市停班停課，讓市民盡早得到訊息，自己則立即趕回台中，主持早上八點的災害應變會報。