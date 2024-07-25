快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／颱風假政治學 地方首長必修課

聯合報／ 記者林伯驊蔡維斌
凱米颱風侵台，全台各縣市放颱風假，民眾湧入百貨公司、電影院消費。記者黃仲裕／攝影
凱米颱風侵台，全台各縣市放颱風假，民眾湧入百貨公司、電影院消費。記者黃仲裕／攝影

台中、彰化、南投、雲林、嘉義市及台東前天原宣布正常上班上課，卻在深夜十一時後逆轉陸續宣布改放颱風假，昨下午不到五時，彰化就開第一槍決定今天停班停課，八點前新竹以南各縣市競相宣布。回歸颱風假本質，是避免天氣造成的風險，然而地方首長都非氣象專家，屢在科學和民粹之間動輒得咎，能否做出快又精準決策，考驗縣市首長；而氣象專責的中央，對於「該不該放假」不能再袖手旁觀。

前天多個縣市原顧忌中央氣象署的風雨預報資料，還未達停班停課標準，直到晚間十點的預報資料，除了南投縣、嘉義市風力未達標外，本島其餘縣市都已達標，所以這些招致罵聲的決策急轉彎皆有所本；由於近年中南部颱風假時常風雨稀疏，讓首長愈來愈傾向基於氣象預報，盼做出最讓人叫好的決定。

回顧賴清德總統擔任台南市長時期，二○一二年四月天秤颱風來襲，當時台中以南縣市都決定停班停課，只有台南堅持不跟進，且在當天凌晨五點才宣布正常上班課，遭致網友罵翻，結果當天風雨確實不大，令賴大逆轉獲「賴神」封號。

不過，二○一六年九月莫蘭蒂颱風時，賴清德前一晚決定隔天上午上班課、下午停班課，引爆民怨諷為「賴半天」；同月底中颱梅姬，同為綠營執政的雲林、嘉縣市、台南、高雄也都上午正常、下午才停班課，都被罵翻，甚至希望中央應統一放假方式。

台灣去年九月之前，有近四年沒有颱風登陸，中南部的颱風假出現百貨、電影院、ＫＴＶ湧現人潮，多數人不說破的是，內心期待颱風假成為賺到的小確幸，但不應忽略放假是為避免風雨造成安全的風險，否則颱風假趨向民粹化、一味要求颱風假門檻愈放愈低。

氣象署每隔兩、三小時的風雨預報，方向都可能極大變動，光靠一則風雨預報，就預期地方政府能精準做出颱風假決策，可能是過度樂觀。既然中央掌握國家天文資料，應專業解讀、提供建議，與各縣市建立即時的溝通平台，最後要如何滿足民意，就是首長的課題了。

凱米颱風

延伸閱讀

黨內無言的抗議正凝聚？賴清德危機升溫 謝龍介點名2人：恐被清算

陸船翻覆有解…蕭旭岑：陸方務實 避不認一中仍有官方對話

影／賴清德視察中央災害應變中心 籲各單位留意土石流災情

呂林小鳳投廢票抗議 凌濤：對賴清德表達高度不滿

相關新聞

整理包／強颱凱米直撲！連2天放颱風假 25日全台停班停課一覽

強烈颱風凱米來襲，暴風圈正籠罩台灣，根據中央氣象署風力最新預測，25日全台22縣市皆達停班停課標準…

隔8年登陸強颱 凱米襲台2死201傷、34.5萬戶停電

近年最有感的第三號颱風「凱米」昨上午增強為強烈颱風，預估今天凌晨從宜蘭、花蓮交界一帶登陸，今天從桃竹苗一帶出海，最快上午...

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

強颱凱米暴風圈已籠罩台灣本島各地及澎湖，並造成相當可觀的雨量及陣風，宜蘭太平山累積雨量已達964毫米、屏東山區733毫米...

凱米颱風強襲「土石流淹鐵軌」 台鐵明下午3點前全線停駛

強烈颱風凱米影響，台鐵公司宣布，明天（25日）下午3點前西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、東部幹線（樹林=台東）及南迴線全...

凱米籠罩台灣颱風假再放1天 新光三越宣布明下午2點前不營業

強颱凱米暴風圈正籠罩台灣，7月25日全台各縣市皆停班停課，颱風假再放一天。新光三越今晚率先宣布，全台15家分店明日7月2...

今明風雨劇烈…強颱凱米太凶猛已釀2死201傷 累計逾32萬戶停電

凱米颱風今天下午持續增強，風速已達每秒53公尺，由中度颱風轉為強烈颱風，預計26日上午12時暴風圈脫離台灣本島，凱米所帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。