新聞眼／颱風假政治學 地方首長必修課

台中、彰化、南投、雲林、嘉義市及台東前天原宣布正常上班上課，卻在深夜十一時後逆轉陸續宣布改放颱風假，昨下午不到五時，彰化就開第一槍決定今天停班停課，八點前新竹以南各縣市競相宣布。回歸颱風假本質，是避免天氣造成的風險，然而地方首長都非氣象專家，屢在科學和民粹之間動輒得咎，能否做出快又精準決策，考驗縣市首長；而氣象專責的中央，對於「該不該放假」不能再袖手旁觀。

前天多個縣市原顧忌中央氣象署的風雨預報資料，還未達停班停課標準，直到晚間十點的預報資料，除了南投縣、嘉義市風力未達標外，本島其餘縣市都已達標，所以這些招致罵聲的決策急轉彎皆有所本；由於近年中南部颱風假時常風雨稀疏，讓首長愈來愈傾向基於氣象預報，盼做出最讓人叫好的決定。

回顧賴清德總統擔任台南市長時期，二○一二年四月天秤颱風來襲，當時台中以南縣市都決定停班停課，只有台南堅持不跟進，且在當天凌晨五點才宣布正常上班課，遭致網友罵翻，結果當天風雨確實不大，令賴大逆轉獲「賴神」封號。

不過，二○一六年九月莫蘭蒂颱風時，賴清德前一晚決定隔天上午上班課、下午停班課，引爆民怨諷為「賴半天」；同月底中颱梅姬，同為綠營執政的雲林、嘉縣市、台南、高雄也都上午正常、下午才停班課，都被罵翻，甚至希望中央應統一放假方式。

台灣去年九月之前，有近四年沒有颱風登陸，中南部的颱風假出現百貨、電影院、ＫＴＶ湧現人潮，多數人不說破的是，內心期待颱風假成為賺到的小確幸，但不應忽略放假是為避免風雨造成安全的風險，否則颱風假趨向民粹化、一味要求颱風假門檻愈放愈低。

氣象署每隔兩、三小時的風雨預報，方向都可能極大變動，光靠一則風雨預報，就預期地方政府能精準做出颱風假決策，可能是過度樂觀。既然中央掌握國家天文資料，應專業解讀、提供建議，與各縣市建立即時的溝通平台，最後要如何滿足民意，就是首長的課題了。