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深夜改口 地方皆稱「有所本」

聯合報／ 地方社會中心、生活中心記者／連線報導
颱風來襲，氣象署會傳真風雨預報給各縣市政府及災防中心等，供各縣市政府評估是否宣布放颱風假。 圖／中央氣象署提供
颱風來襲，氣象署會傳真風雨預報給各縣市政府及災防中心等，供各縣市政府評估是否宣布放颱風假。 圖／中央氣象署提供

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣等六地方政府，原先決定昨正常上班上課，不料深夜大轉彎，突宣布放假，台中市府甚至「壓線」，直到昨凌晨零時前才宣布。地方政府解釋，是深夜收到氣象署預報，預估達停班停課標準才宣布，但根據氣象署風雨預測資料，前天晚間十時已都達停班課標準。

氣象署說明，每次颱風警報及風雨預報，會傳真給各縣市政府及災防中心等，也會與各縣市政府及其災防中心密切聯繫，像廿三日晚間七時公布最新風雨預測資訊後，隨即就與各縣市政府進行視訊會議，報告風雨預測情況，供各縣市政府評估是否宣布放颱風假。

台中市政府表示，廿三日晚間八時，市府公布正常上班上課訊息時，風力預測未達停班停課標準，隨後綜合評估颱風路徑、規模、風力等資訊，基於中部生活圈考量，以中央氣象署晚間十一時卅分最新資料為依據，在晚間十一時五十五分發布廿四日停班停課訊息。

彰化縣說，雖然廿三日晚間十時已掌握中央氣象署的預報資訊，但當時資料顯示並未完全達到停班課標準，而彰化縣是否停班停課尚參考委外的專業單位提供相關資訊，在綜合兩者資訊再做決策參考，而且在晚間八時先已宣布隔天上班上課，不宜再兩個小時即改變決策，加上中部生活圈考量，才會依氣象署十一時卅分的最新資料做為依據，決定隔天停班停課。

台東縣長饒慶鈴表示，前天下午三時及晚上，根據中央氣象署和氣象站預報資料分析，全縣除蘭嶼外，都未達到停班課標準，但晚上十時最新預報判斷，昨天中午過後會有風雨影響，部分地區不排除發生致災可能性，才會依判斷結果，於昨天零時更改調整為停止班課。

嘉義市長黃敏惠表示，放不放颱風假的考量點很多，有時真是天人交戰。雲林縣長張麗善說，颱風假須依照一定規範執行，決定也要有所本。

凱米颱風

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