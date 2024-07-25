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颱風假急轉彎 6縣市首長被罵翻

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
凱米颱風侵台，全台放颱風假一天，民眾湧入百貨公司消費。記者黃仲裕／攝影
凱米颱風侵台，全台放颱風假一天，民眾湧入百貨公司消費。記者黃仲裕／攝影

凱米颱風襲台，中彰投及雲林、嘉市、台東六個藍營女力縣市前晚原宣布昨天正常上班上課，但公布後縣市長臉書被灌爆，網友罵翻，前天深夜才大轉彎宣布停班課，昨天雲林、嘉義市下午不到五點就搶先宣布今天停班停課

嘉義市政府前晚八時多宣布昨天上班上課，但隔壁的嘉義縣府宣布停班停課，不少民眾到市長黃敏惠臉書留言抱怨「嘉義縣都停了，說好的共同生活圈呢？」「大人上班在嘉義市、孩子在嘉義縣停課了，試問孩子怎麼顧呢？」大批網友表達不滿。

昨天凌晨零時三分，嘉義市府突然宣布昨天停班停課，黃敏惠解釋，做縣市長要盡責、負責，所以思考的點很多，基本上是依氣象署提供的資料考量是否符合停班停課標準；很抱歉沒有第一時間給大家想要的答案，因為要考量的點太多，最後仍以市民安全優先考量，做這決定是慎重、是認真、是嚴謹。

凱米颱風襲台，花東首當其衝，台東縣府前晚八時多宣布昨天只有蘭嶼停班停課，民眾反彈，並湧入縣長饒慶鈴臉書抱怨「無敵海景兼搖滾區第一排都沒放假，高雄北北基桃宜竹苗是在放爽的」「颱風天外面風浪這麼大，我們還要冒雨去上班？」

台東縣府到昨天凌晨零時卅分才宣布停班停課，成為本島最晚宣布的縣市，不少縣民一早起床才得知消息，氣得大罵「搞什麼鬼」。

南投縣前天晚上宣布昨天照常上班上課，南投縣民湧上縣長許淑華臉書留言，認為「苗栗、高雄都停止上班上課了、南投很多山區」，更擔心「明天冒著風雨上班、上課，出意外怎麼辦？」質疑不放颱風假的決定，「暴風半徑直接從北部跳到南部，所以中部不用放假？」「南投山區最多，台灣頭尾都放，只有中部不放，要等到出事了才來警惕的嗎？」

前天深夜十一時多，雲林縣率先改宣布停班停課，有民眾在臉書發文「雲林縣長半夜醒了，淑華縣長再等你幾分鐘！」南投縣政府終於在深夜十一時四十九分改宣布停班停課，讓網友說「終於停班、停課，可以安心睡覺了」。

彰化縣前晚八時宣布昨天正常上班上課，許多縣民紛紛在縣長王惠美臉書抱怨，直到昨天零時縣府才以風力及雨勢已達到標準，宣布昨天停班停課，縣府記取教訓，昨天下午五時搶先宣布今天停班停課。

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