隔8年登陸強颱 凱米襲台2死201傷、34.5萬戶停電
近年最有感的第三號颱風「凱米」昨上午增強為強烈颱風，預估今天凌晨從宜蘭、花蓮交界一帶登陸，今天從桃竹苗一帶出海，最快上午十時暴風圈脫離台灣本島；強颱將伴隨強風豪雨，民眾要特別注意，昨天宜蘭、花蓮、台中等地廿四小時累積雨量逾五百毫米，達到超大豪雨等級。
凱米颱風昨由中颱轉強颱，預計今天上午暴風圈才脫離台灣本島；凱米帶來強風豪雨，截至昨晚九時，造成二死二○一人受傷，全台停電一度多達卅四萬五四五七戶，台電人員漏夜搶修，至昨晚尚有五萬三三九六戶待修復，多集中於高雄市、台南市、南投縣。
凱米是近八年來第一個登陸台灣的強颱，上一個侵台的強颱為二○一六年的尼伯特颱風。
颱風明遠離 各地仍有雨
氣象署表示，明天之前受颱風影響，各地都有雨，颱風周五遠離，但吹西南風，中南部仍有短暫陣雨或雷雨的機率。
氣象署預報員謝佩芸表示，凱米昨晚八時已來到花蓮南南東方約四十公里，以每小時十五公里速度向西北行進，暴風半徑二五○公里。凱米受地形影響，移動路徑呈不規則擺動，且颱風中心出現打轉情形，預估昨晚至今凌晨登陸，今晨通過台灣上空。
綠島強風 降雨集中北部
氣象署統計，從昨天凌晨至晚間九時卅分，凱米颱風帶來降雨主要集中東北部及北部山區、南部地區。謝佩芸表示，宜蘭縣太平山累積雨量達九七七毫米居冠、花蓮縣和平林道六○二點五毫米次之；綠島出現十五級強陣風，花蓮市區、蘇澳、恆春半島牡丹鄉十四級，澎湖也出現十至十一級強風。
謝佩芸表示，颱風預估今晨往西逐漸遠離，北台灣雨勢稍減緩，中南部降雨仍持續，且受到西南風影響，降雨明顯，嘉義以南、苗栗以南、宜花山區為超大豪雨警戒區，廿四小時累積雨量恐逾五百毫米，苗栗以南平地、台東平地、新竹山區則要小心大豪雨。
7縣市99條土石流警戒
農業部昨晚對新竹、宜蘭、花蓮、屏東、嘉義縣及高雄市、桃園市等七縣市發布九十九條土石流紅色警戒，桃園市復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村、宜蘭縣大同鄉太平村三處發布大規模崩塌紅色警戒，要求地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
紅色警戒區預防性撤離
昨天全台有多個村落因位於土石流紅色警戒區，提前展開預防性撤離，花蓮秀林鄉和平村三個社區近千人撤出，吉安、萬榮、豐濱等多個鄉也在警方及軍方協助下配合，撤離靠山村落位於土石流潛勢區的保全戶。
風災路樹塌一七九八起
中央災害應變中心統計，截至昨晚九時，全台因風災共發生一七九八件路樹倒塌，造成不少汽機車受損，高雄市鳳山區一名盧姓婦人騎機車遭傾倒的路樹壓死，成為全台首位風災死亡案例。
總統賴清德昨由行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君陪同到中央災害應變中心視察，他說，○四○三花蓮大地震後山區土石鬆軟，要特別注意強降雨造成土石流，土石流潛勢區住戶應盡速撤離，南部逢大潮漲潮期，低窪地區民眾撤離及抽水機制要及早啟動。
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