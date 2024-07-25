隔8年登陸強颱 凱米襲台2死201傷、34.5萬戶停電

近年最有感的第三號颱風「凱米」昨上午增強為強烈颱風，預估今天凌晨從宜蘭、花蓮交界一帶登陸，今天從桃竹苗一帶出海，最快上午十時暴風圈脫離台灣本島；強颱將伴隨強風豪雨，民眾要特別注意，昨天宜蘭、花蓮、台中等地廿四小時累積雨量逾五百毫米，達到超大豪雨等級。

凱米颱風昨由中颱轉強颱，預計今天上午暴風圈才脫離台灣本島；凱米帶來強風豪雨，截至昨晚九時，造成二死二○一人受傷，全台停電一度多達卅四萬五四五七戶，台電人員漏夜搶修，至昨晚尚有五萬三三九六戶待修復，多集中於高雄市、台南市、南投縣。

凱米是近八年來第一個登陸台灣的強颱，上一個侵台的強颱為二○一六年的尼伯特颱風。

颱風明遠離 各地仍有雨

氣象署表示，明天之前受颱風影響，各地都有雨，颱風周五遠離，但吹西南風，中南部仍有短暫陣雨或雷雨的機率。

氣象署預報員謝佩芸表示，凱米昨晚八時已來到花蓮南南東方約四十公里，以每小時十五公里速度向西北行進，暴風半徑二五○公里。凱米受地形影響，移動路徑呈不規則擺動，且颱風中心出現打轉情形，預估昨晚至今凌晨登陸，今晨通過台灣上空。

凱米颱風路徑 資料來源／中央氣象署

綠島強風 降雨集中北部

氣象署統計，從昨天凌晨至晚間九時卅分，凱米颱風帶來降雨主要集中東北部及北部山區、南部地區。謝佩芸表示，宜蘭縣太平山累積雨量達九七七毫米居冠、花蓮縣和平林道六○二點五毫米次之；綠島出現十五級強陣風，花蓮市區、蘇澳、恆春半島牡丹鄉十四級，澎湖也出現十至十一級強風。

謝佩芸表示，颱風預估今晨往西逐漸遠離，北台灣雨勢稍減緩，中南部降雨仍持續，且受到西南風影響，降雨明顯，嘉義以南、苗栗以南、宜花山區為超大豪雨警戒區，廿四小時累積雨量恐逾五百毫米，苗栗以南平地、台東平地、新竹山區則要小心大豪雨。

7縣市99條土石流警戒

農業部昨晚對新竹、宜蘭、花蓮、屏東、嘉義縣及高雄市、桃園市等七縣市發布九十九條土石流紅色警戒，桃園市復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村、宜蘭縣大同鄉太平村三處發布大規模崩塌紅色警戒，要求地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

紅色警戒區預防性撤離

昨天全台有多個村落因位於土石流紅色警戒區，提前展開預防性撤離，花蓮秀林鄉和平村三個社區近千人撤出，吉安、萬榮、豐濱等多個鄉也在警方及軍方協助下配合，撤離靠山村落位於土石流潛勢區的保全戶。

風災路樹塌一七九八起

中央災害應變中心統計，截至昨晚九時，全台因風災共發生一七九八件路樹倒塌，造成不少汽機車受損，高雄市鳳山區一名盧姓婦人騎機車遭傾倒的路樹壓死，成為全台首位風災死亡案例。