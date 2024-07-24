颱風凱米影響 機捷取消25日直達車及加班車

中央社／ 桃園24日電
颱風凱米影響持續，桃捷公司今晚表示，因應北北桃宣布25日停班停課，機捷明早6時起，將暫停直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距，並視運量及風速調整班距或暫停營運。圖／桃捷公司提供
颱風凱米影響持續，桃捷公司今晚表示，因應北北桃宣布25日停班停課，機捷明早6時起，將暫停直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距，並視運量及風速調整班距或暫停營運。圖／桃捷公司提供

颱風凱米影響持續，桃捷公司今晚表示，因應北北桃宣布25日停班停課，機捷明早6時起，將暫停直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距，並視運量及風速調整班距或暫停營運。

桃捷公司晚間發布新聞稿表示，實際的營運狀況將視25日晨間巡軌狀況而定，若實際瞬間風速達11級以上，或10分鐘內的平均風速達10級時，首班車將暫緩，等到風力減緩後再發出，至於發車時間將另行公告。

桃園大眾捷運公司指出，25日將全天暫停A1台北車站及A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務。另外，機場捷運沿線車站內販賣店也暫停營業，但各車站的轉乘停車場則維持營運。

桃捷公司呼籲旅客，隨時關注公司官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP，在全線各車站也會加強站內廣播與告示，旅客有任何問題，可在營運時間的上午6時至晚上12時，撥打客服專線查詢。

停班停課 凱米颱風 機場捷運

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