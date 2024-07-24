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颱風凱米來襲 兩廳院25日演出活動異動

中央社／ 台北24日電

颱風凱米增強為強烈颱風，國家兩廳院配合台北市25日停班停課公告，宣布明天1場演出取消、2場活動延期，兩廳院公共區域同樣暫停開放。

兩廳院今晚透過官網宣布，原訂25日舉辦的活動，國家戲劇院部分，「2024夏日爵士咖啡饗宴」活動延至8月26日晚上7時30分，在原場地國家戲劇院交誼廳舉行，持原票券入場，不克前往者可辦理全額退票。

國家音樂廳部分，「織．天命－青韵50系列之三：委託創作前瞻與回顧音樂會」延期至8月19日晚上7時30分於原場地舉行，觀眾可選擇持原票券入場或全額退票。

另外，原訂在演奏廳舉行的Ting Trio演出取消，退票資訊詳見節目售票頁面公告。

兩廳院也表示，兩廳院公共區域、售票處、服務台、客服專線、餐飲及商店將暫停開放。表演藝術圖書館暫停服務，如需歸還資料可投圖書館門口左側還書箱；若遇借閱及預約到館到期日者，歸還與取件日期將自動延至26日。停車場則照常開放營業。

兩廳院 凱米颱風

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