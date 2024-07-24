颱風凱米來襲 漫畫博覽會首日活動取消
第23屆漫畫博覽會原訂明天開幕，受颱風凱米影響，開幕典禮及首日展出等相關活動均取消。
根據漫博主辦單位臉書粉絲頁今天晚間發布訊息，受到颱風凱米影響，原訂25日舉行的第23屆漫畫博覽會，包括開幕典禮及展出均停止，後續幾天展出及活動則照常，26到28日展出時間為上午10時至晚間7時，29日展出時間則為上午10時至晚間6時。
主辦單位表示，如需退票的民眾，可於台北市政府宣布後30分鐘，至任一全家便利商店機台辦理。
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