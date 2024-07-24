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強颱凱米來襲 高鐵宣布明下午3點前全線停駛

凱米颱風來襲一家三口開車遇劫…天降女兒牆砸爛車 母死7歲兒命危

台電水力電廠調節性放水 呼籲民眾遠離河床

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

凱米颱風24日襲台，帶來豐沛水量，台電表示，颱風持續降下豪雨，水庫水位預計將持續上升，台電水力電廠將視降雨量對水庫蓄水影響，進行調節性放水，同時進行排砂，以確保電廠營運穩定。台電也呼籲，水庫放水排砂洩洪，請下游民眾遠離河床，以策安全。

台電說明，凱米颱風挾帶狂風豪雨，已在山區降下豐沛雨量。台電轄下各水力電廠與水利署密切合作，各水庫將依據進流量操作調節性放水或排洪因應，以確保水庫安全。台電指出，大觀電廠武界壩濁度已超過取水標準，經放水廣播和通報後，已於傍晚開啟閘門排砂洩洪。大甲溪電廠青山壩、谷關壩天輪壩及馬鞍壩同樣將調節性放水，後續操作策略擬視降雨情形及水庫水位，與水利署滾動檢討。

台電鄭重呼籲，水庫排砂洩洪，將對下游造成影響，請民眾遠離河床，並請隨時注意氣象資訊、水庫洩洪資訊及水域狀況變化。

針對風雨造成的停電，台電已積極搶修中。台電表示，截至今日晚間7時，全國曾停電戶數約29萬戶，其中近24萬戶已復電，尚未復電約5萬戶仍在搶修中，包括高雄市16,000戶、南投縣7,374戶、台南市6,329戶、花蓮縣3,833戶、宜蘭縣3,171戶等。台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，在確保安全的情況下持續搶修。

凱米颱風

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