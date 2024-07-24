颱風凱米降雨挹注全台水庫2.1億噸 北部進帳最多

強烈颱風凱米帶來豐沛雨量，全台水庫估進帳2億1708萬噸水量，其中北部的石門、翡翠水庫收穫最多，蓄水量已來到57%、64%，預估降雨效益可達8950、2910萬噸。水利署官網顯示，目前石門、曾文和南化等水庫進行調節性放水。

根據水利署統計，自23日上午7時至今天下午4時，北部水庫進帳最多，降雨效益估達1億3330萬噸，其中石門、翡翠水庫收穫最多，預估降雨入流量分別為8950、2910萬噸，目前已入庫1800、800萬噸。

中部水庫收穫居次，總計降雨效益為5830萬噸，德基、鯉魚潭水庫將各自進帳2500、1100萬噸，位處上下游的日月潭、霧社水庫合計進帳920萬噸。

南部水庫的降雨效益則為2543萬噸，以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳1860萬噸最多。

觀察整體北中南部與離島水庫，水利署表示，總降雨入流量估上看2億1708萬噸，其中4649萬噸已入庫，剩餘部分將在未來幾天入庫。

攤開全台水庫蓄水概況，截至晚間6時，北部地區新山水庫蓄水率84.90%、翡翠水庫蓄水率64.68%、石門水庫蓄水率57.21%、寶山第二水庫蓄水率84.44%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率分別為97.80%、79.87%、98.12%。

南部烏山頭水庫蓄水率80.40%、曾文水庫蓄水率51.78%、南化水庫蓄水率100%。

根據水利署防災資訊服務網最新資料顯示，目前放水中的水庫包含石門水庫、直潭壩、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫。