凱米颱風增強中 中央災害應變中心籲提高警覺

凱米颱風來襲、全臺均為陸上警戒區域，預計24日入夜後將進入颱風影響最激烈階段，且颱風強度仍有增強及暴風圈有擴大之趨勢，中央災害應變中心特別提醒，請民眾務必提高警覺，確實做好各項防颱整備工作。

指揮官劉世芳於第5次工作會報中指示，前次工作會報院長及總統指裁事項，請各功能分組及相關部會持續督促地方政府落實執行。指揮官劉部長與22縣市政府視訊連線，瞭解防災應變情形，並提醒易致災地區應提早疏散撤離、作好收容、就地安置及注意倒塌路樹、掉落招牌危害等事項，請縣市政府倘有支援需求，即時向中央災害應變中心提出。請氣象署將氣象情資確實提供各地方政府參考，以利地方應變；另請農林漁牧組將土石流潛勢溪流、大規模崩塌潛勢地區的情資研判資料，務必提供地方政府，把握風雨較小時進行預防性疏散撤離。

指揮官提醒，今明2日為颱風影響全臺最大的階段，請新聞發布組持續協助利用跑馬燈、社群平台等方式，加強宣導民眾颱風期間應掌握各項天氣警特報資訊並做好防颱工作，避免外出或前往山區、海邊進行各項活動。目前災情彙整發現各地皆有多處因強風引起的廣告招牌及路樹倒塌等災情，請災情監控組與地方政府持續加強呼籲工地之施工圍籬與招牌等易飛落物品亦需綑綁妥適，避免掉落物造成民眾生命財產損失。

另氣象署於24日15時21分發布宜蘭地區之颱風強風告警，請注意室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢。今晚適逢漲潮，南部低窪地區須注意海水倒灌和豪大雨可能造成之積淹水，請水電維生組通知縣市政府事先針對河道及下水道清淤及清除垃圾，以減少堵塞，於淹水潛勢地區事先布建抽水機。另停電戶數預期在風雨增強下應會增加，請優先恢復與救災之使用電力。

指揮官指示，請各部會及縣市災害應變中心落實災情查、通報作業，各項查證災情務必填報並上傳EMIC系統，如有人命傷亡應立即通知中央災害應變中心。請搜索救援組持續針對已開設災害應變中心並劃設警戒區域之各直轄市、縣市政府，務請疏散撤離組落實執行轄內警戒區域管制及勸導疏散等措施，使民眾離災以確保安全。