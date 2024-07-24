凱米颱風強襲9縣市防超大豪雨 宜蘭太平山累積雨量585毫米

強颱凱米來襲，氣象署提醒台中、南投、宜花等9縣市可能有超大豪雨發生；今天截至下午4時30分，累積雨量以宜蘭縣太平山585毫米最多，累積雨量前10名中，宜蘭就占7處。

氣象署持續發布豪雨特報，颱風凱米及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣平地有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖、蘭嶼、綠島亦有局部大雨。

根據氣象署網站，今天截至下午4時30分，累積雨量以宜蘭縣太平山585毫米最多，累積雨量前10名中，宜蘭就占7處；其他縣市部分，屏東縣泰武鄉344.5毫米、台中市和平區南湖大山達341毫米、花蓮縣秀林鄉317毫米、新竹縣尖石鄉310毫米。

氣象署說明，若24小時累積雨量達500毫米以上稱之為超大豪雨，24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。