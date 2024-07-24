快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

直播／強颱凱米暴風圈籠罩全台！氣象署17:40最新說明

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

凱米颱風強襲9縣市防超大豪雨 宜蘭太平山累積雨量585毫米

中央社／ 台北24日電
強颱凱米來襲，氣象署提醒台中、南投、宜花等9縣市可能有超大豪雨發生。 聯合報系資料照
強颱凱米來襲，氣象署提醒台中、南投、宜花等9縣市可能有超大豪雨發生。 聯合報系資料照

強颱凱米來襲，氣象署提醒台中、南投、宜花等9縣市可能有超大豪雨發生；今天截至下午4時30分，累積雨量宜蘭縣太平山585毫米最多，累積雨量前10名中，宜蘭就占7處。

氣象署持續發布豪雨特報，颱風凱米及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣平地有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖、蘭嶼、綠島亦有局部大雨。

根據氣象署網站，今天截至下午4時30分，累積雨量以宜蘭縣太平山585毫米最多，累積雨量前10名中，宜蘭就占7處；其他縣市部分，屏東縣泰武鄉344.5毫米、台中市和平區南湖大山達341毫米、花蓮縣秀林鄉317毫米、新竹縣尖石鄉310毫米。

氣象署說明，若24小時累積雨量達500毫米以上稱之為超大豪雨，24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

凱米颱風 宜蘭 豪雨 雨量

延伸閱讀

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！中部全放假 台中等7縣市宣布25日停班停課

直播／強颱凱米暴風圈籠罩全台！氣象署17:40最新說明 動向、影響一次看

連放2天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 今晚至明晨愈來愈強

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

相關新聞

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

強烈颱風凱米來襲，暴風圈正籠罩台灣，根據中央氣象署風力最新預測，25日全台22縣市皆達停班停課標準…

國5有史以來首度因颱風封路 「頭城至蘇澳路段」晚間6點禁止通行

凱米颱風掀起強風豪雨，依據中央氣象署颱風預報，今晚平均風力可能達到11級，陣風強度8-9轉11-12級，為確保行車安全，...

連放2天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 今晚至明晨愈來愈強

強烈颱風凱米今下午2時來到宜蘭東南方110公里海面，暴風圈廣達250公里，涵蓋大部分的台灣，並朝西北西方向逐漸接近陸地，...

強烈颱風凱米來襲！明國內線航班全取消 264架次受影響

受到強烈颱風凱米影響，交通部民航局表示，根據業者規劃，明天264架次國內線全數取消，包含立榮航空122架次、華信航空112架次、德安航...

凱米颱風已來襲 公路局宣布傍晚預警性封閉新中橫公路

因應凱米颱風來襲，公路局中分局信義工務段轄區台21線草坪頭至塔塔加、台18線自忠至塔塔加 及台16臨29線地利至合流坪等...

凱米颱風強襲9縣市防超大豪雨 宜蘭太平山累積雨量585毫米

強颱凱米來襲，氣象署提醒台中、南投、宜花等9縣市可能有超大豪雨發生；今天截至下午4時30分，累積雨量以宜蘭縣太平山585...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。