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颱風凱米釀全台17萬戶停電 逾3萬戶未復電台電搶修中

中央社／ 台北24日電
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

強烈颱風凱米襲台，截至下午4時，全台曾停電戶數17萬2649戶，目前3萬2972戶尚未復電，停電區域以高雄市7815戶、屏東縣4726戶、新竹市3547戶、南投縣3299戶、新竹縣3283戶為主。

強烈颱風凱米接近台灣，中央氣象署下午發布颱風強風告警，隨著颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，這也是今年首發強風國家級警報。

台電統計，截至下午4時，全台曾停電戶數17萬2649戶，其中13萬9677戶已修復，3萬2972戶尚未復電，包括高雄市7815戶、屏東縣4726戶、新竹市3547戶、南投縣3299戶、新竹縣3283戶、台東縣1645戶、台中市1319戶、彰化縣1204戶、雲林縣1184戶、嘉義縣1044戶、宜蘭縣1031戶、新北市922戶、台北市660戶、花蓮縣555戶、苗栗縣551戶、桃園市166戶、台南市21戶。

台電表示，將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。

停電 凱米颱風 台電 氣象署

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