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颱風凱米攜豪雨 白河、曾文水庫下午調節性放水

中央社／ 台北24日電

颱風凱米風雨漸增，經濟部長郭智輝今天指出，水庫調節放水操作時，要先通知下游各地方政府，避免對下游防洪造成負擔；水利署指出，石門水庫在下午1時由排砂隧道增量調節放水，白河水庫及曾文水庫預計分別於下午1時及6時調節性放水。

水利署表示，颱風來臨前各主要水庫已完成不同情勢操作，後續各水庫管理單位會依實際降雨情形滾動檢討操作。

經濟部今天發布新聞稿指出，郭智輝在水利署署長賴建信陪同下，前往石門水庫視察防颱應變情形。

水利署北區水資源分署說明，石門水庫各設施及閘門均已於颱風前完成整備，考量降雨總量大，此次颱風期間優先考量防洪減災，依水情調節性放水，再依降雨量情形蓄升水位及蓄水量，並已與新北市、台北市及桃園市建立平台，協同因應濁度、管控關閉橫移門關閉時機及相關防災措施。

郭智輝表示，經濟部已依中央災害應變中心指示，通報各水庫管理單位再次檢討水庫放流時機，水庫操作除蓄存水量穩定未來用水外，考量極端降雨對下游地區防洪安全，必要時啟動預防性的調節性放水。

郭智輝指出，水利署北區分署石門水庫調節放水操作時，要先通知下游各地方政府，並重複確認是否已完成關閉橫移門等因應作業，避免對下游防洪造成負擔。

賴建信說明，颱風來臨前各所屬已完成主要水庫不同情勢操作策略擬定，後續各水庫管理單位會依實際降雨情形滾動檢討操作，在進行水庫蓄水同時，也會兼顧水庫排砂、沖淤及下游防洪安全。

水利署指出，阿公店水庫目前空庫排砂中，石門水庫及德基水庫已進行調節性放水，石門水庫在下午1時由排砂隧道增量調節放水，而白河水庫及曾文水庫預計分別於今天下午1時及6時開始調節性放水；翡翠水庫及湖山水庫也會視降雨情形進行調節放水。

水利署強調，各水庫放水前皆已通知地方政府，並透過沿岸廣播系統及細胞廣播通報下游相關單位及民眾，不要進入河道，以免發生危險。

根據水利署防災資訊服務網最新資料顯示，目前放水中的水庫包含石門水庫、直潭壩、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫。

凱米颱風

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