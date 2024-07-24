恐怖巧合！凱米颱風18年前同一天登陸台灣 網嚇壞：陰魂不散

凱米颱風在24日上午11時30分增強為強烈颱風，網路論壇Dcard上有網友意外發現2006年時也有一個凱米颱風，而且也是跟今年一樣，在同一個月份同一天登陸台灣，巧合的程度令網友不寒而慄。

原po在Dcard上補充說明，「當年凱米颱風於7月24日台東登陸，而若依照目前氣象署的預報，2024年的凱米也是在同一天登陸，也就是說如果真的今天登陸了，就是睽違18年，同一個颱風，同一天登陸，陰魂不散」。

2006年凱米颱風直接以中颱形式侵台，根據聯合報新聞歷史資料庫報導指出，凱米在24日的午夜從台東縣成功鎮登陸，當時台東、蘭嶼最大陣風達到13、14級，其中台東甚至出現破表17級瞬間超級強風。

18年前的凱米颱風造成台東、花蓮和南部縣市共有8萬多戶停電，電桿傾倒或折斷79根，屏東對外交通癱瘓，南橫路斷。另外，綠島環島公路坍方落石、朝日溫泉SPA區屋頂被掀起、秀姑巒溪水暴漲，全台農業損失估計約金額1億7,319萬元。全球災害事件簿統計也指出，凱米颱風當年讓屏東縣佳冬鄉羌園村曾一度積水達40公分。

凱米颱風隔天中午從嘉義東石出海後，更一路侵襲中國大陸江西、湖南，造成嚴重災情，包括23人死亡，失蹤53人。

18年後，根據中央氣象署最新預測，這次的凱米颱風也是預計會在今日深夜登陸，暴風圈一路完整通過台灣，明天清晨開始宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響。