全台停班、承銷人不進場 蔬菜批發價今下跌6.5元

凱米颱風進逼，民眾昨瘋搶購存糧，昨天菜價一度飆漲。農業部指出，今天的台北果菜市場蔬菜交易量1641公噸，與昨1645公噸相當；平均每公斤交易價格37.6元，較昨天的44.1元，下跌6.5元，跌幅14.7%。農業部分析，主要是北市消費地降雨且停班停課，進場承銷人數減少，致市況轉弱，將隨時掌握產地及市場供應價量，加強調節蔬菜供應。

農糧署指出，依中央氣象署資料顯示，凱米颱風今在北部及東部宜蘭、花蓮，及中南部主要蔬菜產區等地持續降雨，農糧署在颱風前已透過多元傳播管道，宣導農友加強採收上市或入庫冷貯，以減少農損；目前也已啟動各項災害查報機制，持續掌握各產地生產及損害情形，監控各項農產品價格與供應數量。

農糧署強調，而國內具大型冷藏庫農民團體庫存甘藍、結球白菜及根莖類洋蔥、胡蘿蔔及馬鈴薯充裕，並持續由越南、印尼、韓國等地自主進口，供應國內需求尚屬穩定。

農糧署說，為確保颱風過後民生必需蔬菜供貨穩定，除加強推動結構加強型溫網室計畫，汛期前已輔導農民團體自主購貯充裕冷藏蔬菜，後續將視產地受損與供貨情形，加強調配釋出庫存蔬菜至台北果菜批發市場，並於全台連鎖通路賣場設置蔬菜優惠專區，便利消費者選購，穩定市場供需，滿足國人民生消費需求。