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颱風凱米來襲 卓揆：及時供應各項民生物資、穩定物價

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰24日陪同賴總統視導中央災害應變中心時表示，各單位已確切掌握各項防救災應變整備措施，請按照計畫如實進行；面對未來24小時颱風所挾帶的風勢及雨勢仍有上修的可能，也請各單位務必提高警覺。並請各地方政府在颱風過後，迅速恢復市容景觀、交通運輸，以及清除各項大型垃圾；此外，相關單位也要及時供應蔬果等各項民生物資，維持物價穩定，希望透過中央地方密切合作，保護國人生命財產安全。

卓榮泰表示，從交通部中央氣象署提供的氣象預報資料，以及中央災害應變中心各功能分組在這四次工作會報的報告可知，各單位對於此次凱米颱風的動態，以及各項防災整備工作的預判，都有正確掌握，情資大致符合原先的預估，而未來24小時颱風所挾帶的風勢及雨勢仍有增加或上修的可能，台灣恐面臨險峻挑戰，請各單位務必提高警覺。卓院長特別感謝應變中心所有值班同仁的辛勞，以及指揮官劉世芳部長昨（23）日晚坐鎮應變中心指揮，賴清德總統今日也特別前來應變中心勉勵大家。

卓榮泰指出，各單位已確切掌握交通、民生、醫療、人力資源等各方面應變整備措施，請按照計畫如實進行。針對水庫調節性放水部分，請經濟部水利署以安全為優先考量，擇定適當時機實施各項必要措施，並發布水庫放水警戒訊息通知，提醒下游民眾注意自身安全。此外，國防部已預備足夠待命兵力，希望備而不用，而一旦有需要的時候，也會請示總統如何有效運用預備兵力，為民眾解決困難。

卓榮泰請中央災害應變中心與各縣市首長保持密切聯繫溝通與合作，希望各縣市首長在颱風期間能夠全程坐鎮，親自指揮、判定各種正確資訊，保護國人生命財產安全。卓指出，凱米颱風預估26日將逐漸遠離台灣，而颱風過後，也請各地方政府展現行政效率，迅速恢復市容景觀、交通運輸，以及清除各項大型垃圾；此外，相關單位也要及時供應蔬果等各項民生物資，維持物價穩定，希望透過中央地方密切合作，共同度過颱風來襲的艱辛時刻。

賴總統與卓榮泰抵達中央災害應變中心後，首先聽取情資研判組、災情監控及搜索救援組、交通工程組、水電維生組、農林漁牧組、支援調度組、疏散撤離及收容安置組報告，瞭解各功能分組目前應變整備情形。

凱米颱風 卓榮泰

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