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星宇航空調整25日往返桃園機場航班 預計新增6班、異動8班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空受凱米（GAEMI）颱風影響，調整7月25日往返桃園機場航班預計新增6班、異動8班，異動資訊如下。

星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站www.starlux-airlines.com或洽客服中心查詢。

新增航班：

仙台：JX1862/JX1863

08:00-12:20/13:20-16:10

函館：JX1860/JX1861

09:00-13:45/15:30-18:40

曼谷：JX1745/JX1746

18:00-21:00/22:00-3:00(+1)

起飛時間異動航班：

JX721桃園-檳城延後至14:00起飛

JX722檳城-桃園延後至19:35起飛

JX838桃園-名古屋延後至16:40起飛

JX839名古屋-桃園延後至21:30起飛

JX870桃園-沖繩延後至17:30起飛

JX871沖繩-桃園延後至21:05起飛

JX235桃園-香港延後至17:40起飛

JX236香港-桃園延後至20:35起飛

＊航班時間皆為當地時間，且為24小時制

凱米颱風 星宇航空

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