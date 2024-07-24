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颱風來襲貨架清空？ 賣場：蔬菜備貨量是平常1至5倍

中央社／ 台北24日電
颱風凱米直撲台灣，21縣市宣布24日停止上班上課，不少民眾前往賣場採購生活用品，做好防颱準備。 中央社
颱風凱米直撲台灣，21縣市宣布24日停止上班上課，不少民眾前往賣場採購生活用品，做好防颱準備。 中央社

颱風凱米直撲台灣，各家賣場昨天晚上就湧現採買人潮，甚至傳出貨架被掃貨一空。家樂福、全聯、大潤發、美廉社今天皆表示，持續補貨中，蔬菜備貨量是平常1至5倍。

家樂福表示，昨天傍晚因民眾搶購，晚間無進貨排程，貨架暫時缺貨；今天早上已陸續補貨，包含葉菜類、肉品、雞蛋等商品，蔬菜備貨量更是平常的5倍。

全聯表示，昨天晚間部分店舖因民眾搶購商品，出現貨架搶購一空的情況，不過今天物流持續運作，仍會不斷補貨；小時達則配合政府停班規定，今天無法提供外送服務。而為確保安全，各分店會機動調整營業時間。

另外，因應凱米颱風，全聯蔬果增加1倍備貨量，也推出多款優惠，方便民眾準備物資。大潤發方面，生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍備貨量，也針對防颱夜必備的熱門乾貨商品推出優惠；防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也都備足貨量。

美廉社指出，昨晚風雨漸大，北部門市出現民眾大量採購民生物資排隊的情形，備貨量平均提高5倍以上，人潮多了3至5成，其中大瓶水及桶裝水更是提高10倍的備貨量。熱銷商品有蛋類、鮮奶類、葉菜類、泡麵等。

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