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颱風凱米襲台逾3000戶未復電 台電續搶修

中央社／ 台北24日電
因應凱米颱風來襲，台電彰化區營業處出動317人、161輛工程車待命，並搶修一些小事故，以及修剪樹木，防止被強風吹斷壓壞纜線。圖／台電提供 劉明岩
因應凱米颱風來襲，台電彰化區營業處出動317人、161輛工程車待命，並搶修一些小事故，以及修剪樹木，防止被強風吹斷壓壞纜線。圖／台電提供 劉明岩

颱風凱米襲台，截至上午11時，全台曾停電戶數1萬8056戶，目前有3248戶尚未復電，停電區域以高雄市1609戶、新北市971戶、台南市257戶、基隆市233戶為主。

根據中央氣象署觀測，颱風凱米今天上午10時的中心位置在北緯23.7度，東經123.1度，即在宜蘭的東南方約180公里之處，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行。

台電統計，截至上午11時，全台曾停電戶數1萬8056戶，其中1萬4808戶已修復，3248戶尚未復電，包含高雄市1609戶、新北市971戶、台南市257戶、基隆市233戶、台東縣46戶、花蓮縣31戶、台北市30戶、宜蘭縣22戶、新竹縣20戶、台中市18戶、桃園市11戶。

台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。

凱米颱風

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