颱風凱米襲台逾3000戶未復電 台電續搶修

颱風凱米襲台，截至上午11時，全台曾停電戶數1萬8056戶，目前有3248戶尚未復電，停電區域以高雄市1609戶、新北市971戶、台南市257戶、基隆市233戶為主。

根據中央氣象署觀測，颱風凱米今天上午10時的中心位置在北緯23.7度，東經123.1度，即在宜蘭的東南方約180公里之處，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行。

台電統計，截至上午11時，全台曾停電戶數1萬8056戶，其中1萬4808戶已修復，3248戶尚未復電，包含高雄市1609戶、新北市971戶、台南市257戶、基隆市233戶、台東縣46戶、花蓮縣31戶、台北市30戶、宜蘭縣22戶、新竹縣20戶、台中市18戶、桃園市11戶。

台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。