颱風來襲 土石流黃色警戒269條、大規模崩塌2處
颱風凱米襲台，農業部農村水保署發布土石流黃色警戒269條，分布新竹、宜蘭、花蓮等8縣市11鄉87村，大規模崩塌黃色警戒2處則在新竹縣尖石鄉，地方政府應進行疏散避難勸告。
颱風凱米來襲，交通部中央氣象署預計今天深夜到明天清晨是影響最劇烈時間。迄今農業部農村發展及水土保持署發布的土石流、大規模崩塌警戒區預報資訊仍為黃色警戒，尚無紅色警戒。
其中土石流黃色警戒269條，分布在新竹、南投、宜蘭、花蓮、桃園、高雄、新北、嘉義等8縣（市）的11鄉（鎮市區）87村（里）。
2處大規模崩塌黃色警戒，則分布在新竹縣尖石鄉的梅花村、秀巒村，計1縣1鄉2村。
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